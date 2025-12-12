Νέο ξέσπασμα της Ιωάννας Τούνη κατά του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η Ιωάννα Τούνη, με νέο βίντεο στο TikTok, απάντησε για ακόμη μία φορά στον Δημήτρη Αλεξάνδρου και σε όσα εκείνος ανέφερε στη συνέντευξή του στη «Super Κατερίνα» σχετικά με την ανατροφή του γιου τους, Πάρη. Όπως τονίζει, «την πνίγει το δίκιο» και δεν μπορεί να ακούει άλλα ψέματα.

Μετά και τον σχολιασμό που δέχτηκε από τηλεοπτικές εκπομπές για την πρώτη της αντίδραση, η ίδια εξήγησε γιατί αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια και να διευκρινίσει τι πραγματικά συμβαίνει.

Η αιχμηρή ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη

«Άκουσα όσα ειπώθηκαν… κι ας μην τα άκουσα όλα. Ό,τι και να κάνω, τα ίδια ακούω, δεν πειράζει», είπε στο βίντεο, το οποίο τράβηξε από το Μεξικό όπου βρίσκεται.

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Όταν κάποιος σε πάρει τηλέφωνο και σου πει πράγματα που δεν στέκουν, που είναι ψέματα, θα του απαντήσεις. Αν πάλι τα πει δημόσια, μπροστά σε άλλους ανθρώπους, πάλι οφείλεις να απαντήσεις δημόσια. Το ίδιο συνέβη κι εδώ. Δεν ξύπνησα και είπα “ας κάνω σήμερα μια δημόσια τοποθέτηση”. Όταν ο πρώην σύντροφός μου μιλάει δημόσια για εμένα και το παιδί μου και λέει ιστορίες που δεν ισχύουν, αν δεν μιλήσω εγώ, ποιος θα το κάνει; Έτσι έχω μάθει: να προστατεύω την αλήθεια. Δεν μου αρέσουν τα ψέματα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για το θέμα της συνεπιμέλειας

«Όταν ο πρώην σύντροφός μου λέει δημόσια ότι έχουμε συνεπιμέλεια και ότι το παιδί είναι 15 μέρες με τον καθένα, πρέπει να βγω και να πω την αλήθεια. Ο Πάρης πηγαίνει στην Αθήνα για 10 ημέρες κάθε μήνα — και αυτό θα ισχύει μέχρι να γίνει 4 ετών, όπου θα ξεκινήσει η υποχρεωτική εκπαίδευση και θα μείνει μόνιμα Θεσσαλονίκη. Την 1η κάθε μήνα τον πηγαίνω εγώ στην Αθήνα με δικά μου έξοδα και μετά από 10 ημέρες τον παραλαμβάνω από το αεροδρόμιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Για την επικοινωνία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Η Ιωάννα ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύει ούτε πως μιλούν κάθε μέρα:

«Δεν μιλάμε καθόλου. Η μόνη επικοινωνία που έχω είναι με τον Πάρη μέσω βιντεοκλήσεων. Το παιδί μου περνάει μια χαρά στην Αθήνα — αυτό δεν το αμφισβητώ. Αλλά δεν ισχύουν όσα ειπώθηκαν δημόσια και οφείλω να τα διαψεύσω».

Για τη «στήριξη» στα δικαστήρια

Η ίδια διαψεύδει και τους ισχυρισμούς περί στήριξης από τον πρώην σύντροφό της:

«Ακούστηκε ότι με έχει στηρίξει στα δικαστήρια. Ο Δημήτρης δεν με έχει στηρίξει ποτέ — ούτε όταν ήμασταν μαζί, πόσο μάλλον σήμερα. Αν ήθελε πραγματικά να με στηρίξει, θα με έπαιρνε ένα τηλέφωνο, θα μου έστελνε ένα μήνυμα να ρωτήσει αν είμαι καλά».

Για τα «συγχαρητήρια» και την καθημερινότητα του παιδιού

Εξοργισμένη σχολίασε επίσης τα δημόσια «συγχαρητήρια» που δέχτηκε ο Δημήτρης για την ανατροφή του παιδιού: «Ο Πάρης στην Αθήνα μεγαλώνει με μια κυρία από το Μπαλί, πολύ γλυκιά και καλή, που τον φροντίζει. Δεν θα πω αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αν μιλάμε δημόσια για το παιδί μας, οφείλουμε —τουλάχιστον— να λέμε την πραγματικότητα. Ο Πάρης ξέρει ποιος τον μαγειρεύει και ποιος τον αλλάζει. Ζει μέσα σε όλα αυτά που περιγράφω».

«Δεν θα δεχθώ να χτιστεί ένας ψεύτικος κόσμος γύρω από το παιδί μου»

«Δεν βγήκα να σχολιάσω πράγματα που δεν ειπώθηκαν δημόσια. Θα μπορούσα να πω πολλά ή να μη μιλήσω καθόλου. Όμως αυτό που οφείλω στο παιδί μου και στον εαυτό μου είναι να αποκαταστήσω την αλήθεια. Δεν θα αφήσω να χτίζεται ένας ψεύτικος κόσμος γύρω από το παιδί μου, όπου είναι οκ να λέμε ψέματα και να παίρνουμε εύσημα γι’ αυτά. Δεν λειτουργώ έτσι».

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7582782044464221462?is_from_webapp=1&sender_device=pc}