Σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση η Ιωάννα Τούνη – Το αισιόδοξο μήνυμα και η επιστροφή στην καθημερινότητα.

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα με την εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn, μίλησε η γνωστή influencer, Ιωάννα Τούνη, κάνοντας μία διαφορετική, αποκαλυπτική και ελπιδοφόρα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η δίκη για την υπόθεση που την απασχολεί πήρε αναβολή, γεγονός που φαίνεται να αγχώνει την Ιωάννα Τούνη, ωστόσο, όπως αποκαλύπτει μέσα από σχετική ανάρτηση, προσπαθεί να μην μένει στάσιμη σε προσωπικό επίπεδο.

Στην ανάρτηση που έκανε σήμερα, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, η ίδια, μίλησε εν συντομία για την δύχκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ωστόσο όπως αποκαλύπτει, προσπαθεί να επανέλθει πλήρως στην καθημερινότητά της.

Στα βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, φαίνεται να είναι στο γυμναστήριο, ύστερα από δύο μήνες, ενώ στο story που έκανε αναφέρει: «Έχω πάνω από 2 μήνες, ίσως 2,5 μήνες να έρθω γυμναστήριο για προπόνηση, γιατί γενικά δεν είχα ψυχολογία, δεν είχα διάθεση και συνεχίζω να μην έχω ακόμα καμία ψυχολογία και καμία διάθεση. Απλά θέλω κάπως να βοηθήσω τον εαυτό μου να μην είμαι έτσι βαλτωμένη, οπότε πιέστηκα σήμερα πάρα πολύ και είπα ότι θα ξεκινήσω προπονήσεις ξανά. Αυτά είχα να πω».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, στο ίδιο βίντεο αναγράφει: «Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες… απλά επειδή με βλέπω ολοένα και πιο «βαλτωμένη» με όλα όσα συμβαίνουν… Και επειδή το δικαστήριο που τόσο περιμένω πήγε πάλι μήνες μετά… και δεν ξέρω πόσο ακόμη θα τραβήξει… Είπα να λάβω δράση και να προσπαθήσω να με βοηθήσω να νιώσω λίγο καλύτερα! Οπότε θα ξεκινήσω πάλι προπονήσεις και δραστηριότητες όσο μπορώ και περνάει από το χέρι μου».