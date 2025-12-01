Ενοχλημένος ο παρουσιαστής με το σχόλιο του Ανέστη Ευαγγελόπουλου.

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» συνάντησε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αεροδρόμιο, όπου μεταξύ άλλων τον ρώτησε για το σχόλιο του Ανέστη Ευαγγελόπουλου σχετικά με τη… γεροντολαγνεία.

«Το RoadShow φέτος πηγαίνει θετικά, αν και δεν συγκρίνεται με πέρσι», εξήγησε ο παρουσιαστής. «Ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος. Πέρσι βγήκαμε πρώτοι σε τηλεθέαση και κερδίσαμε τα πάντα. Φέτος, όμως, βρισκόμαστε απέναντι από μεγαθήρια όπως το GNTM, που κοστίζει 110.000 ευρώ το επεισόδιο, ενώ εμείς 20.000 ευρώ, ή το Voice, που έχει παρόμοιο κόστος. Σε αυτό το πλαίσιο, το 11% τηλεθέασης που έχουμε φέτος είναι για μένα πολύ ικανοποιητικό. Επιπλέον, ανανέωσα τη συνεργασία μου για την επόμενη χρονιά».

Όσον αφορά το σχόλιο του Ανέστη Ευαγγελόπουλου περί γεροντολαγνείας, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε: «Δεν γνωρίζω το παιδί, του εύχομαι καλή επιτυχία. Αν στα 52 θεωρούμαι γέρος, αυτό είναι λίγο στενάχωρο. Είναι άδικο για τα 50, και εγώ δεν θα χαρακτήριζα ποτέ γέρο ούτε καν έναν άνθρωπο 70 ετών».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω ότι ίσως το παιδί να στεναχωριέται ή να θέλει να κάνει πράγματα που δεν του πηγαίνουν όπως επιθυμεί. Εγώ προσωπικά δεν στηρίζω τα vidcast, αλλά εκτιμώ την προσπάθειά τους. Πολλοί θέλουν να εμφανιστούν στην τηλεόραση, ενώ όσοι ήδη είμαστε εκεί επιδιώκουμε να έχουμε επιτυχία και στο διαδίκτυο».

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 τόνισε: «Πάντα απέφευγα το infotainment. Θέλω να ξέρω τι θα δω σε μία εκπομπή. Η ψυχολογία μου επηρεάζεται ακόμα και στο ραδιόφωνο όταν ασχολούμαι με κάτι σοβαρό, και δεν μπορώ να κάνω πλάκα σε τέτοιες περιστάσεις».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-demq5yv9xccp?integrationId=40599y14juihe6ly}