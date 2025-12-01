Η ελβετική κυβέρνηση προέτρεψε τους ψηφοφόρους να απορρίψουν την πρόταση.

Η Ελβετία απέρριψε την Κυριακή, με συντριπτική πλειοψηφία, την πρόταση να επιβληθεί φόρος 50% στις κληρονομιές άνω των 50 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (62 εκατομμύρια δολάρια). Στο δημοψήφισμα που διεξήχθη, το 78% τάχθηκε κατά του σχεδίου, ένα αποτέλεσμα που ξεπέρασε ακόμη και τις πιο αισιόδοξες (για τους πολύ πλούσιους) προβλέψεις των δημοσκοπήσεων.

Οι τραπεζίτες παρακολούθησαν στενά την ψηφοφορία, χαρακτηρίζοντάς της τεστ σχετικά με τη διάθεση για αναδιανομή του πλούτου στην Ελβετία, καθώς άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία, έχουν αυξήσει τον φόρο περιουσίας ή συζητούν παρόμοιες κινήσεις.

Στην Ελβετία βρίσκονται μερικές από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου και η ανησυχία για το κόστος ζωής κερδίζει έδαφος στην εσωτερική πολιτική.

Η πρόταση που κατέθεσε η νεολαία του αριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (JUSOs), είχε στόχο τη χρηματοδότηση έργων για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. «Οι υπερ-πλούσιοι κληρονομούν δισεκατομμύρια, εμείς κληρονομούμε κρίσεις», υποστήριξαν.

Οι επικριτές της πρωτοβουλίας δήλωσαν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει μαζική έξοδο πλουσίων από την Ελβετία, μειώνοντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα.

