Στο τραπέζι η επιβολή τουριστικού φόρου για τους επισκέπτες.

Tουριστικό φόρο στους επισκέπτες που διανυκτερεύουν στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου ετοιμάζεται να βάλει ο δήμαρχος του Λονδίνου.

Η πρόταση για τον φόρο έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς εκτιμήσεις δείχνουν ότι μια τέτοια εισφορά θα μπορούσε να αποφέρει έως και 240 εκατομμύρια λίρες ετησίως, με βάση τις 89 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις που καταγράφηκαν στη βρετανική πρωτεύουσα το 2024.

Η Αγγλία παραμένει η μόνη χώρα της G7 όπου η εθνική κυβέρνηση εμποδίζει τις τοπικές αρχές να επιβάλλουν τουριστικούς φόρους. Στη Σκωτία και την Ουαλία, αντίθετα, οι τοπικές αρχές έχουν ήδη θεσπίσει εισφορές στους επισκέπτες, με ποσοστιακές χρεώσεις ή σταθερές εισφορές ανά διανυκτέρευση.

Μελέτες του think tank Centre for Cities υποδεικνύουν ότι το Λονδίνο θα μπορούσε να υιοθετήσει είτε ένα σύστημα ποσοστιαίας χρέωσης είτε σταθερής εισφοράς, καθώς δεν διαθέτει θεσμοθετημένο σύστημα «αστεριών» για τα καταλύματα όπως στη Γαλλία ή την Ιταλία. Για παράδειγμα, ένας φόρος 1 λίρας ανά διανυκτέρευση θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 91 εκατομμύρια λίρες, ενώ ένας φόρος 5% θα απέφερε 240 εκατομμύρια λίρες.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή του φόρου δεν θα επηρεάσει σημαντικά τον αριθμό των επισκεπτών, καθώς οι τουρίστες είναι λιγότερο ευαίσθητοι σε πρόσθετες χρεώσεις σε δημοφιλείς προορισμούς.

Οφέλη και ανησυχίες

Το Centre for Cities υποστηρίζει ότι η εφαρμογή τουριστικού φόρου θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και να βελτιώσει τις υποδομές της πόλης. Επιπλέον, η δυνατότητα του δημάρχου να διαχειρίζεται το συντελεστή φόρου και τη χρήση των εσόδων θα έδινε ευελιξία στην πολιτική της πόλης, ανάλογα με τα πρότυπα των επισκεπτών.

Ωστόσο, η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον κλάδο της φιλοξενίας. Η Κέιτ Νίκολς, πρόεδρος του UK Hospitality, χαρακτήρισε την ιδέα «σοκαριστική», υπογραμμίζοντας ότι θα επηρεάσει τόσο τους Βρετανούς επισκέπτες όσο και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πόλη.

Στήριξη από τους δήμους

Ορισμένα δημοτικά συμβούλια του Λονδίνου, όπως τα Westminster, Southwark και Brent, έχουν ήδη εκφράσει τη στήριξή τους για τον φόρο διανυκτέρευσης. Ο επικεφαλής του Westminster, Άνταμ Χαγκ, τόνισε ότι ένας τέτοιος φόρος θα βοηθούσε στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των ημερήσιων επισκεπτών και των μόνιμων κατοίκων, ενώ θα ενίσχυε τις τοπικές υπηρεσίες.

Ο Σερ Σαντίκ Καν δήλωσε ότι μια μέτρια τουριστική εισφορά, αντίστοιχη με άλλες διεθνείς πόλεις, θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομία, να προωθήσει ανάπτυξη και να εδραιώσει τη φήμη του Λονδίνου ως παγκόσμιου τουριστικού και επιχειρηματικού προορισμού.

Τι μέλλει γενέσθαι

Η απόφαση για την επιβολή του φόρου αναμένεται τους επόμενους μήνες, χωρίς όμως να έχει επισημοποιηθεί κάτι ακόμα. Το Υπουργείο Στέγασης, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης δηλώνει ότι παραμένει ανοιχτό σε προτάσεις τοπικών αρχών, ενώ ήδη εφαρμόζονται προγράμματα όπως το μοντέλο ABID για ορισμένες περιοχές του Λονδίνου.

Ο τουριστικός φόρος φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την περαιτέρω αποκέντρωση φορολογικών εξουσιών στην πρωτεύουσα, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερα εργαλεία που θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και τις τοπικές υποδομές.