Η Σοφία πέφτει θύμα δολοφονίας και ο Στέφανος καλείται να αντιμετωπίσει την ανείπωτη θλίψη της Μαλένας.

Οι συγκλονιστικές εξελίξεις συνεχίζονται στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς». Απρόβλεπτα γεγονότα έρχονται αλλά και συναισθηματικές εντάσεις που κατακλύζουν τους χαρακτήρες.

Η Ερωφίλη ανακαλύπτει την εγκυμοσύνη της σε μια στιγμή γεμάτη αβεβαιότητα και η απόφασή της να κρατήσει το παιδί αλλάζει τα δεδομένα.

Η Δάφνη παγιδεύεται σε έναν επικίνδυνο εκβιασμό και καταφεύγει στη Χριστιάνα για να τη βοηθήσει.

Η Σοφία πέφτει θύμα δολοφονίας και ο Στέφανος καλείται να αντιμετωπίσει την ανείπωτη θλίψη της Μαλένας.

Επεισόδιο 56 (Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στις 22:20)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Αντώνης είναι πολύ χαρούμενος με την εγκυμοσύνη της Ερωφίλης, ενώ αυτή είναι ακόμα μουδιασμένη με αυτή την εξέλιξη. Όταν ο Στάθης μάθει για την εγκυμοσύνη, θα ξαφνιαστεί πάρα πολύ και δεν θα αντιδράσει καλά, πόσω μάλλον όταν του πει η Ερωφίλη ότι το μωρό δεν είναι δικό του. Ο Αντώνης αναθέτει στην Αμαλία να βάλει ανθρώπους να κλέψουν τη βαλίτσα της Χριστιάνας από το σπίτι της Άννας.

Η Αμαλία προχωράει το σχέδιο, αλλά η βαλίτσα είναι άδεια, κάτι που δεν θα αρέσει καθόλου στη Χριστιάνα. Ο Στέφανος, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η Βασιλική είναι τόσο εχθρική απέναντί του, μέχρι που η Φρύνη του αποκαλύπτει την αλήθεια.

Η Αλεξάνδρα υπόσχεται στην Ερωφίλη ότι θα είναι δίπλα της τόσο στην περίοδο της εγκυμοσύνης της, όσο και μετά, κι έτσι μητέρα και κόρη τα ξαναβρίσκουν μετά από την ένταση που υπήρξε μεταξύ τους.

Ο Παυλής γυρίζει στο σπίτι και διαπιστώνει ότι η Δάφνη έχει φύγει με το μωρό, χωρίς να πει πού πάει. Ο Μανώλης και ο Πότης πιάνονται στα χέρια. Ο Μιχάλης απολογείται στον Ανακριτή, ο οποίος στη συνέχεια διατάζει την προφυλάκισή του.