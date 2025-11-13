Νέες συγκλονιστικές εξελίξεις στη «Γη της Ελιάς».

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σημερινό επεισόδιο στη «Γη της Ελιάς». Η μητέρα της Μαλένας επιστρέφει με θράσος, ενώ η Ισμήνη δε νιώθει πολύ καλά και η Αριάδνη γίνεται υπερβολικά προστατευτική απέναντί της.

Ο Αντώνης με τη Χριστιάνα κάνουν μία πολύ αποκαλυπτική συζήτηση και από τα λεγόμενά τους προκύπτει ότι εκείνη εμπλέκεται στο παράνομο κύκλωμα βαθιά και από πολύ παλιά.

Στο μεταξύ, η Ιουλία ανακοινώνει στην Αθηνά ότι της πουλάει τις μετοχές της στην εταιρεία κι ότι αποφάσισε να ζήσει μόνιμα στην Ισπανία.

Λίγο αργότερα, η Αθηνά και ο Τζον συναντιούνται και δίνουν αμοιβαίες εξηγήσεις, θέλοντας να κάνουν μια αρχή στην προσπάθεια να τα ξαναβρούν ως ζευγάρι.

Η Ισμήνη δε νιώθει πολύ καλά και η Αριάδνη γίνεται υπερβολικά προστατευτική απέναντί της, ενώ η Βασιλική ανακοινώνει στον Στάθη ότι θα συγκατοικήσουν με τον Στέφανο κι εκείνος γίνεται έξαλλος.

Στο μεταξύ, ο Κουράκος την έχει στήσει στον τοκογλύφο, που εκβιάζει τη Φρύνη και καταφέρνει να τον συλλάβει, ενώ ο Δημοσθένης γυρίζει στο σπίτι του, αλλά η Ασπασία τού δείχνει αμέσως ότι τίποτα δε θα είναι, όπως πρώτα.

Η Ιουλία ανακοινώνει στον Στάθη ότι θα πάρει το παιδί και μετακομίσει για πάντα στην Ισπανία, αλλά η αντίδρασή του δεν είναι καθόλου καλή.

