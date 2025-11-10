«Ο Αντώνης συγκρούεται έντονα με τη Στέλλα και, θολωμένος, χάνει τον έλεγχο και τη σκοτώνει».

Τι θα δούμε απόψε στη «Γη της Ελιάς» - Επεισόδιο 40 (Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 22:20)

Ο Αντώνης, σε πανικό, θάβει το πτώμα της Στέλλας στον κήπο, αποφασισμένος να σβήσει κάθε ίχνος του εγκλήματος.

Η Ασπασία κάνει απέλπιδες προσπάθειες να τα ξαναβρούν ο Λεοντιάδης και η Κούλα. Ο Αντώνης πλησιάζει την Αμαλία με μια πρόταση - «βόμβα». Την ίδια ώρα, η Ιουλία φέρνει μια μεγάλη επαγγελματική επιτυχία στην εταιρεία κι η Αθηνά, αναγνωρίζει το επιχειρηματικό της ένστικτο.

Η Βασιλική ανακοινώνει στον Στάθη ότι αποφάσισαν με τον Στέφανο να παντρευτούν την Πρωτοχρονιά, αλλά η αντίδρασή του την αιφνιδιάζει. Η ένταση κορυφώνεται όταν ο άντρας που έψαχνε τη Φρύνη, εισβάλλει στο σπίτι της και την πιάνει από τον λαιμό.

Την ίδια στιγμή, μπαίνει στο σπίτι ο Παρασκευάς και παρεξηγεί αυτό που βλέπει, αφού είναι σίγουρος ότι πρόκειται για τον εραστή της. Τα λύτρα παραδίδονται κι οι απαγωγείς επιστρέφουν το μωρό

στον Δημοσθένη.