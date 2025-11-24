Νέα επεισόδια στη «Γη της Ελιάς».

Ανατροπές και εντάσεις που συνεχώς κλιμακώνονται έρχονται στα επόμενα επεισόδια της επιτυχημένης σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς». Απειλές, εκβιασμοί και ανοιχτές συγκρούσεις βυθίζουν το μέλλον των ηρώων σε πλήρη αβεβαιότητα.

Ο Στέφανος ζητά από τη Βασιλική να χωρίσουν για να την προστατεύσει, αλλά εκείνη, αγνοώντας την αλήθεια, νιώθει προδομένη.

Η Δάφνη αγωνίζεται να κρατήσει κρυφό το παρελθόν της.

Η Μαρουσώ εκδικείται τον Μιχάλη με τον χειρότερο τρόπο για τον χωρισμό τους και τη νέα σχέση του με τη Χριστιάνα.

Η Ερωφίλη μαθαίνει ότι είναι έγκυος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επεισόδιο 51 (Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η Δάφνη ζει τον απόλυτο εφιάλτη, γιατί φοβάται πως, αν ο Παυλής μάθει την αλήθεια, θα την παρατήσει την ίδια στιγμή. Έτσι, σε μια κίνηση πανικού, σκίζει την επίμαχη φωτογραφία, αλλά ένα κομμάτι παραπέφτει κι ο Παυλής το βρίσκει.

Την ίδια ώρα, η Μαργαρίτα καταστρώνει σχέδιο, αποφασισμένη να κρατήσει την Άννα στην Κρήτη για λίγο ακόμα. Μια φρικτή ανάμνηση στοιχειώνει τη μικρή Μαλένα κι ο Στέφανος παλεύει να μάθει τι κρύβεται πίσω από το τρομοκρατημένο βλέμμα της κόρης του. Ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν του Μανώλη έρχεται στην επιφάνεια, που ίσως, τελικά, να εξηγεί γιατί έγινε serial killer.

Στο μεταξύ, ο Στέφανος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα: ζητά από τη Βασιλική να χωρίσουν για να την προστατεύσει.

Η Μαρουσώ, τυφλωμένη από ζήλια, ρωτάει ευθέως τον Μιχάλη αν έχει σχέση με τη Χριστιάνα κι η απάντησή του ξυπνάει μέσα της ένα θηρίο. Πάνω στην παραφροσύνη της παραβιάζει κάθε κώδικα δεοντολογίας και ζητά να βγει ένταλμα έρευνας για το σπίτι του Μιχάλη, υποστηρίζοντας ότι κρύβει μέσα σκληρά ναρκωτικά.