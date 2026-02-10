Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στη «Γη της Ελιάς».

Ένα σοβαρό ατύχημα, μυστικές σχέσεις και παρασκηνιακά παιχνίδια φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με τις συνέπειες των πράξεών τους, στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς».

Τι θα δούμε στο Επεισόδιο 83 (Τρίτη 10 Φεβρουαρίου)

Ο Παυλής διασωληνώνεται και η Αλεξάνδρα με τα παιδιά περνούν ώρες αγωνίας παρακολουθώντας την εξέλιξη της υγείας του.

Η Φρύνη προσπαθεί να κρύψει την απιστία της από τον Παρασκευά, ενώ ο Κωνσταντίνος προχωρά στην αγορά του οικοπέδου της.

Η Δάφνη προσπαθεί να βρει τον Μανώλη στο τηλέφωνο, αλλά εκείνος την αποφεύγει από φόβο μην καρφωθεί για την κατάσταση του Παυλή.

Ο Μιχάλης ανακοινώνει στη Χριστιάνα ότι θα πάει στη Μάνη, προκειμένου να προετοιμαστεί για τη δίκη της Ασπασίας. Ο Κουράκος μπαίνει σε διαθεσιμότητα και πέφτει πολύ ψυχολογικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κωνσταντίνος βγάζει την Φρύνη έξω για να γιορτάσουν την αγορά του οικοπέδου, αλλά για κακή τους τύχη πέφτουν πάνω στον Στέφανο και τη Βασιλική.