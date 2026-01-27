Η περίληψη του σημερινού επεισοδίου στη «Γη της Ελιάς».

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της Ελιάς».

Ο Μανώλης φτάνει στα άκρα για να προστατεύσει τη Δάφνη και το παιδί της.

Η Ασπασία, μέσα στη φυλακή, κερδίζει τον σεβασμό και την αποδοχή των συγκρατούμενών της. Με αφορμή μια επαγγελματική συναλλαγή, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη οικειότητα.

Ο Ορέστης κάνει πρόταση γάμου στην Αλεξάνδρα, με τις υποψίες του για τη Χριστιάνα να εντείνονται.

Η έρευνα της Αστυνομίας γύρω από τη σωρό της Στέλλας φέρνει τον Αντώνη σε πανικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι θα δούμε απόψε - Επεισόδιο 76 (Τρίτη 27 Ιανουαρίου)

Η αστυνομία εντείνει τις έρευνες γύρω το πτώμα της Στέλλας που εντοπίστηκε στον Διόνυσο, κι ο Αντώνης με τον Ρούσσο ανησυχούν μήπως αποκαλυφθεί η εμπλοκή τους σε αυτή την υπόθεση.

Ο Πότης γνωρίζει τη Δάφνη κι εντυπωσιάζεται, ενώ ο Παυλής συνεχίζει να βασανίζεται από την απουσία της.

Η Αλεξάνδρα ανακοινώνει στην Ερωφίλη πως ο Ορέστης της έκανε πρόταση γάμου κι εκείνη της προτείνει να δεχτεί.

Την ίδια ώρα, ο Ορέστης πασχίζει να θυμηθεί από πού γνωρίζει τη Χριστιάνα και δεν θα αργήσει να τη συσχετίσει με την ιταλική μαφία.

Ο Κουράκος στριμώχνει τον Βαγιάκο προκειμένου να ανακαλύψει αν ήταν το τσιράκι του Δημοσθένη.

Οι συναντήσεις του Κωνσταντίνου και της Φρύνης αρχίζουν να πυκνώνουν, ενώ η κατάσταση στο σπίτι με την Ισμήνη παραμένει αφόρητη.

Ο Λυκούργος πιέζει την Κούλα και τον Λεοντιάδη να του αποκαλύψουν όσα μεσολάβησαν μέχρι η Ασπασία να οδηγηθεί στο φονικό.