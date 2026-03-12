Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Με σκορ 81-80 ηττήθηκε ο Ολυμπιακός από τη Μονακό, υποτιμώντας την εικόνα διάλυσης που παρουσιάζουν οι γηπεδούχοι το τελευταίο διάστημα.

Παρά την παρουσία του Μαρκοϊσβίλι στον πάγκο της Μονακό και την εμφάνιση του Τζέιμς λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να επιβληθεί στο παρκέ και υπέστη μια ήττα που ενδέχεται να έχει συνέπειες στη συνέχεια της σεζόν.

Η εικόνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν προβληματική, με τον Στράζελ να «εκτελεί» τους ερυθρόλευκους στην εκπνοή.

Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ (19 πόντοι) και ο Άλεκ Πίτερς (17 πόντοι), ενώ για τους Μονεγάσκους ο Μάικ Τζέιμς σκόραρε 14 πόντους, αποχωρώντας τραυματίας πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» διαμορφώνουν το ρεκόρ τους στο 20-11, ενώ η Μονακό ανεβαίνει στο 17-14.

Επόμενη αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό ο εξ΄ αναβολής αγώνας με τη Φενέρμπαχτσε στις 17/3 στο ΣΕΦ.