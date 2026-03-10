Ο Ολυμπιακός «πυροβολούσε» από την γραμμή των 6.75 και έφτασε σε άλλη μία νίκη.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Παρί στην Adidas Arena του Παρισίου στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleauge.

Οι «ερυθρόλευκοι», ανήμερα των 101ων γενεθλίων τους, πάτησαν γκάζι από νωρίς και με το τρομακτικό ποσοστό των 8/10 τριπόντων στην πρώτη περίοδο πήραν από νωρίς προβάδισμα. Ο Άλεκ Πίτερς ήταν αλάνθαστος με 4/4, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρόσθεσε τρία και ο Εβάν Φουρνιέ ένα, δίνοντας στον Ολυμπιακό ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στο παιχνίδι.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε μεγάλη βραδιά ήταν ο Τάιλερ Ντόρσει με 24 πόντους (4/6 τρίποντα) και 5 ασίστ, ενώ άλλους 18 πρόσθεσε ο Άλεκ Πίτερς . Για την Παρί, η οποία στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων ξεχώρισαν οι Τζάστιν Ρόμπινσον με 18 και ο Ναντίρ Χίφι με 15 πόντους.

Ο Ολυμπιακός τελείωσε την αναμέτρηση με ποσοστό 57% στο τρίποντο (17/30), ενώ κυριάρχησε και στα ριμπάουντ με 41 έναντι 27 της Παρί.

Οι Πειραιώτες συνεχίζουν με σπασμένα τα φρένα στην φετινή Euroleague, πετυχαίνοντας την 20η τους νίκη και μένοντας σταθερά στην τετράδα. Για την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μονακό στο Πριγκιπάτο, θέλοντας να τελειώσει με νίκη την «διαβολοβδομάδα» του.