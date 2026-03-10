Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα ολοκληρωθούν με την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Ξεκινούν σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου και ώρα 12:00, η υποβολή αιτήσεων των ωφελούμενων, με voucher 750 ευρώ, για το νέο έργο της ΔΥΠΑ με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», στο πλαίσιο της Δράσης 16913.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα ολοκληρωθούν με την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων:

-149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται σε έως 750 ευρώ (μικτά).

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που συγκροτεί η Δ.ΥΠ.Α, έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής:

I. Να είναι εργαζόμενοι μισθωτοί, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στον Ιδιωτικό Τομέα, οι οποίοι δεν ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

II. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών

III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική νομοθεσία

(ν. 4871/2021 και λαμβάνοντας υπόψιν το π.δ. 739/1980).

Επισημαίνεται ότι, οι εργοδότες των εργαζομένων που συμμετέχουν στην κατάρτιση δεν εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία αιτήσεων, επιλογής, κατάρτισης και πιστοποίησης. Η τρέχουσα απασχόληση των εργαζομένων δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής ή πριμοδότησης τους για την επιλογή τους στο πρόγραμμα και η κατάρτιση διεξάγεται εκτός του εργασιακού ωραρίου των εργαζόμενων.

Μετά την υποβολή της αίτησης, η οποία συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος, που ορίζει η Δ.ΥΠ.Α., να επιλέξουν το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης, παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτώνται, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και τον πάροχο κατάρτισης. Η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης δύναται να ενημερώνεται και να επικαιροποιείται διαρκώς.

Οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσουν ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Μετά την επιλογή προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους, οι Πάροχοι Κατάρτισης υποχρεούνται να επαληθεύσουν τα δικαιολογητικά τους και πιο συγκεκριμένα, εάν ισχύουν όσα έχουν δηλωθεί στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους (λ.χ. τίτλοι και πιστοποιητικά σπουδών). Ο έλεγχος αυτός αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και διενεργείται με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, μέσω του Πληροφοριακού

Συστήματος Voucher. Ειδικότερα, ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι ωφελούμενοι, μαζί με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους. Η ένταξη των ωφελούμενων σε τμήμα κατάρτισης του προγράμματος κατάρτισης που έχουν επιλέξει γίνεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής όπως εκπαιδευτικό επίπεδο κ.λπ. και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

- Οι ωφελούμενοι έχουν την απόλυτη ευθύνη υποβολής ορθής αίτησης συμμετοχής γνωρίζοντας ότι δεν προβλέπονται ενστάσεις ή αιτήσεις θεραπείας επί τυχόν λαθών της αίτησης.

- Οι ωφελούμενοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν/αποστείλουν αμελλητί τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον πάροχο κατάρτισης σε χρονικό περιθώριο που ορίζεται στην πρόσκληση.

- Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

- Οι ωφελούμενοι, οφείλουν σε χρονικό διάστημα που ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης και τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμούν, προκειμένου να λάβουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

- Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το σύνολο του προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση που οι ωφελούμενοι δεν παρακολουθήσουν το σύνολο του προγράμματος κατάρτισης 150 ωρών, δεν καταβάλλεται αμοιβή στον πάροχο κατάρτισης και πιστοποίησης, οι ωφελούμενοι δεν δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος και διαγράφονται από το Μητρώο Ωφελουμένων.

- Απαιτείται η ολοκλήρωση του συνόλου των διακριτών υποενοτήτων/modules, όπως προκύπτει και επιβεβαιώνεται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ) προκειμένου για την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την απόκτηση του δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης. Επισημαίνεται ότι,

(α) η ημερήσια διάρκεια της ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες και τυχόν χρόνος που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο δεν προσμετράται και δεν αναγνωρίζεται για την καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, (β) απαιτείται η ολοκλήρωση των ωρών της κάθε διακριτής εκπαιδευτικής ενότητας, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της υποενότητας με τίτλο: «ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης» που αντιστοιχεί στην κάθε εκπαιδευτική ενότητα, (γ) δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση διαφορετικών ενοτήτων την ίδια ημέρα και ώρα.

- Ωφελούμενος ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει των σύνολο των ωρών κατάρτισης και με επιτυχία το σύνολο των τεστ αυτοαξιολόγησης δεν δύναται να συμμετέχει σε εξετάσεις πιστοποίησης.

- Κάθε ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει το τεστ αυτοαξιολόγησης όσες φορές επιθυμεί προκειμένου να το ολοκληρώσει με επιτυχία.

- Οι ωφελούμενοι πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως κατάρτισης.

- Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν κατάρτιση σε ώρες που συμπίπτουν εν όλω ή εν μέρει με το ωράριο εργασίας τους.

- Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και να το υποβάλλουν στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Η μη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης από τους ωφελούμενους, επιφέρει τη μη καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματός τους.

- Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται με αποκλειστική τους ευθύνη, να δηλώσουν ορθό, ενεργό και έγκυρο αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN). Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που συμπληρώνεται κατά την υποβολή του ερωτηματολογίου διασταυρώνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και οφείλει να είναι ορθός, ενεργός και έγκυρος έως την ολοκλήρωση των πληρωμών με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του ωφελούμενου.

Επίδομα

1. Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης (μικτά). Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει το σύνολο των εκπαιδευτικών ενοτήτων της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των τεστ αυτοαξιολόγησης και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου Τεύχος B’ 1089/02.03.2026 10859

2. Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής: Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εκπαιδευτικών ενοτήτων του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των τεστ αυτοαξιολόγησης) και τη συμμετοχή του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος.

3. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί για δεύτερη φορά, είτε σε περίπτωση αποτυχίας, είτε σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης κατά την πρώτη ημερομηνία εξέτασης.

4. Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος και κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων ελέγχων που διενεργούνται από τη Δ.ΥΠ.Α.