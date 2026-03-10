Το 1/4 των γερμανικών εξαγωγών προορίζεται για την Ουκρανία- Αναδημοσίευση από τον Ριζοσπάστη.

Η Ευρώπη απορροφά το 33% των πωλήσεων εξοπλιστικών συστημάτων, κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και της πολεμικής προετοιμασίας για ενδεχόμενη γενικευμένη σύγκρουση με τη Ρωσία. Τα παραπάνω αναφέρονται στην τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών σχετικά με την Ειρήνη (SIPRI) με έδρα την Στοκχόλμη, δείχνοντας τους μεγάλους κινδύνους για την ειρήνη στην περιοχή. Τα Παιχνίδια Εξουσίας αναδημοσιεύουν από τον Ριζοσπάστη:

Οι παραδόσεις όπλων σε διεθνές επίπεδο έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 10%, με την Ευρώπη να είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης - εισαγωγέας, έχοντας υπερτριπλασιάσει τις αγορές της, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών σχετικά με την Ειρήνη με έδρα τη Στοκχόλμη (SIPRI), για την περίοδο 2021 - 2025. Συνολικά η Ευρώπη απορροφά το 33% των πωλήσεων εξοπλιστικών συστημάτων, κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και της πολεμικής προετοιμασίας για ενδεχόμενη γενικευμένη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Η Γερμανία αναδείχθηκε ως η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα εξαγωγής όπλων, ξεπερνώντας μάλιστα την Κίνα (η οποία κατατάσσεται πέμπτη), κυρίως λόγω της στρατιωτικής υποστήριξης που παρέχει στην Ουκρανία. Το 1/4 των γερμανικών εξαγωγών προορίζεται για την Ουκρανία, ενώ ένα επιπλέον 17% απορροφάται από άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αυξημένες είναι οι εξαγωγές και προς άλλους παραδοσιακούς πελάτες, όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος.

Την ίδια ώρα η Ευρώπη έχει τριπλασιάσει τις εξαγωγές της σε εξοπλιστικά συστήματα και έχει υπερτριπλασιάσει τις εισαγωγές της.

Λόγω της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, «τα ευρωπαϊκά κράτη αγοράζουν ακόμη περισσότερα όπλα από όσα είχαν ήδη προγραμματίσει. Επιπλέον, υπάρχει αυξημένη ανησυχία και για τις εξελίξεις σε άλλες περιοχές του πλανήτη», αναφέρει στη «Handelsblatt» ο ερευνητής του Ινστιτούτου, Π. Βέζεμαν, ενώ προσθέτει ότι ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει πλέον και η αβεβαιότητα γύρω από τον βαθμό στον οποίο οι ΗΠΑ θα ήταν διατεθειμένες να υπερασπιστούν τους «συμμάχους» τους στο ΝΑΤΟ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τις επιδιώξεις και τις σχετικές αποφάσεις για «στρατηγική αυτονομία» και κοινές παραγγελίες ευρωπαϊκών εξοπλισμών, μέχρι στιγμής αυτή η τάση δεν επιβεβαιώνεται, εν μέρει επειδή οι Ευρωπαίοι έχουν ήδη επενδύσει σε αμερικανική τεχνολογία και δεν είναι εύκολο να την αλλάξουν, αλλά και επειδή η αγορά όπλων συμβάλλει στην ενίσχυση των μακροπρόθεσμων σχέσεών τους με τις ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, για πρώτη φορά το μεγαλύτερο μερίδιο αμερικανικών εξαγωγών όπλων κατευθύνθηκε στην Ευρώπη και όχι στη Μέση Ανατολή. Το ποσοστό αυτό έφτασε στο 38%, με ιδιαίτερη προτίμηση στα μαχητικά αεροσκάφη.

Αν ωστόσο οι ΗΠΑ αντιμετωπίσουν ελλείψεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, π.χ. σε αντιπυραυλικά συστήματα, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει να δώσουν προτεραιότητα στις δικές τους ανάγκες και να περιορίσουν τις παραδόσεις σε άλλες χώρες, τονίζουν οι ερευνητές του SIPRI.

Οι ΗΠΑ παραμένουν πάντως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο, ακολουθούμενες από τη Γαλλία και τη Ρωσία, της οποίας ωστόσο οι εξαγωγές έχουν μειωθεί κατά 64%.

Ουκρανία και Ολλανδία συζήτησαν για κοινή παραγωγή όπλων

Το θέμα της κοινής παραγωγής όπλων συζήτησαν ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν στη διάρκεια επίσκεψης του δεύτερου στο Κίεβο.

«Είναι σημαντική η κοινή παραγωγή όπλων με την Ολλανδία, ενώ σίγουρα θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτήν την κοινή προσπάθεια. Το συζητήσαμε λεπτομερώς στη διάρκεια της συνάντησης - επενδύσεις, άδειες και πιθανούς όγκους παραγωγής», είπε ο Ζελένσκι.

Στο μεταξύ, κατά τη χθεσινή νύχτα η Ρωσία εκτόξευσε ομοβροντία drones και πυραύλων κατά της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, στο Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 480 drones και 29 πυραύλους με στόχο τον ενεργειακό τομέα και σιδηροδρομικές υποδομές σε όλη τη χώρα, και κάλεσε «να υπάρξει απάντηση από εταίρους».

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε 4 σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλες σιδηροδρομικές υποδομές στην κεντρική Ουκρανία, καθώς και σε λιμενικές υποδομές στην περιφέρεια της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε δεξαμενές φυτικών ελαίων και να προκληθούν ζημιές σε χώρο αποθήκευσης σιτηρών.

Η Πολεμική Αεροπορία της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι σήκωσε στρατιωτικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της σε περιοχές στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως συνηθίζει να κάνει σε περίπτωση ρωσικών πληγμάτων μεγάλης κλίμακας.