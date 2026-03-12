Η κλήρωση του τζόκερ μόλις έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό του 1 εκατ. ευρώ κλήρωσε απόψε το τζόκερ και οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 6, 12, 23, 33 και 42.

Τζόκερ ο αριθμός: 18.

Στη σημερινή κλήρωση του τζόκερ είχαμε τζακ ποτ, στην πρώτη κατηγορία.

Στη δεύτερη κατηγορία (5) δύο τυχερά δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε τον πίνακα κερδών

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Επίσης, η φορολογία των κερδών γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα φόρου:

-κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο

-κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

-κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα €3,634,116.00200€)

-κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

-κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)