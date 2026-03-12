«Ο Γιατρός» - Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της Κυριακής 15 Μαρτίου.

«Ο Γιατρός», η ιστορία του Ανδρέα Βρεττού, του Doc, που επιστρέφει στη ζωή μετά το τραύμα από σφαίρα και την απώλεια μνήμης, συνεχίζεται στον Alpha με νέα συναρπαστικά επεισόδια, νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες.

Επεισόδιο 23: «Φαντάσματα», Κυριακή 15/03 στις 21:00

Ο Ανδρέας και η Σοφία είναι επιτέλους και πάλι μαζί.

Η χαρά τους όμως δε θα κρατήσει για πολύ, αφού ο Ανδρέας έχει άλλη μία ψευδή ανάμνηση και η Σοφία δέχεται την επίσκεψη του αδερφού της που φαίνεται να υποτροπιάζει.

Ταυτόχρονα συνεχίζουν μαζί την έρευνα για την Κωνσταντίνα Γαβαλά, η οποία δε φαίνεται να υπάρχει σε κανένα αρχείο, με τον Απόστολο να εκμυστηρεύεται στη Σοφία πως δεν είναι σίγουρος ότι η θεραπεία βοηθάει εντέλει τον Ανδρέα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης έρχεται ακόμη πιο κοντά με την Ειρήνη, ενώ ο Μάριος αρχίζει να απολαμβάνει σιγά-σιγά την ειδικότητα.

Παράλληλα, η Άννα εκβιάζεται για ακόμη μια φορά από την Ηλιάδη ώστε να του παραχωρήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων κι αυτό φαίνεται να τη διαλύει.

• Στο ρόλο του Κυριάκου, ο Ιάσωνας Παπαματθαίου

• Στο ρόλο της Μάγδας, η Αντριάνα Ανδρέοβιτς

• Στο ρόλο της Ναταλίας, η Αμαλία Νίνου

• Στο ρόλο του Αργύρη, ο Ευθύμης Γεωργόπουλος

• Στο ρόλο του Νευρολόγου, ο Σάκης Σιούτης

«Ο Γιατρός» στην πιο δύσκολή του υπόθεση: την ίδια του τη ζωή.