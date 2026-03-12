Συζητήσαμε (με τον ομόλογό μου) πολλά και ενδιαφέρονται, εκτός της κρίσης, για το θέμα της καινοτομίας στην άμυνα και τον κανονισμό SAFE, δήλωσε ο Νίκςο Δένδιας από τη Βουλγαρία.

«Είναι χαρά μας να συνεργαστούμε με τη Βουλγαρία στον τομέα της Άμυνας. Θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε στο αίτημα να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των απειλών που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Στο πλαίσιο των κοινών του δηλώσεων με τον ομόλογό του από τη Σόφια, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε πως «είμαι πολύ υπερήφανος και ευτυχής που μια ελληνική πυροβολαρχία PATRIOT καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του βουλγαρικού εναέριου χώρου από πυραυλικές απειλές και ένα ζεύγος ελληνικών F-16 καλύπτει το σύνολο του βουλγαρικού εναέριου χώρου, από οποιαδήποτε άλλη απειλή, συμπεριλαμβανομένων των drones» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Συζητήσαμε πολλά και ενδιαφέρονται, εκτός της κρίσης, για το θέμα της καινοτομίας στην άμυνα και τον κανονισμό SAFE, που νομίζω ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση ενόψει του SAFE 2 δήλωσε ο Νίκος Δένδιας επισημαίνοντας την κοινή γραμμή με τον Βούλγαρο ομόλογό του.

{https://x.com/NikosDendias/status/2032125869142024298}