Το studio_kleisthenis αποχαιρετά τον Γιώργο Μαρίνο.

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε ο Γιώργος Μαρίνος, με την είδηση να γίνεται γνωστή το πρωί της Τετάρτης 12 Μαρτίου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο εμβληματικός ηθοποιός και showman, επέλεξε να ζει απομονωμένος τα τελευταία χρόνια της ζωή του, ενώ συνάδελφοι και φίλοι μιλούν με λόγια αγάπης προς το πρόσωπό του.

Το studio_kleisthenis μέσα από ανάρτηση στο Instagram αποχαιρετά τον Γιώργο Μαρίνο με μία σπάνια φωτογραφία στο πλευρο της Τζένης Καρέζη και του Κώστα Καζάκου.

Στην λεζάντα της φωτογραφίες αναφέρεται ότι πρόκειται για στιγμιότυπο από το 1987:

«Γιώργος Μαρίνος άλλη μία απώλεια ενός εξαιρετικού πάνω απ όλα ανθρώπου αλλά και επιτυχημένου ηθοποιού σόουμαν. Άλλαξε για πάντα την αθηναϊκή νύχτα αφήνοντας πίσω του μία ολόκληρη εποχή της ελληνικής διασκέδασης. Το @studio_kleisthenis τον αποχαιρετά με συγκίνηση και μια πολύ όμορφη φωτογραφία μαζί με την Τζένη Καρέζη και τον Κωστα Καζάκο στις 26-10-1989. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας».

{https://www.instagram.com/p/DVw2oaAjCmd/?hl=el}