Τα καρφιά Σαμαρά στη Βουλή και τα... χειροκροτήματα.

Σημείο αναφοράς έγινε η σημερινή τοποθέτηση του Αντώνη Σαμάρα στη Βουλή. Ο πρώην πρωθυπουργός ήρθε τελικά σήμερα στη Βουλή και πέταξε τα καρφιά του στην κυβέρνηση. Τι καρφιά δηλαδή, καρφάρες.

Εκτός της ομιλίας του όμως θέμα συζήτησης έγιναν και κάποιος λεπτομέρειες από την σημερινή του παρουσία στην Ολομέλεια τα πάντα έχουν τη σημειολογία τους. Ενα από αυτά ήταν το πόσοι και ποιοι βουλευτές τον χειροκρότησαν.

Το τηλεοπτικό πλάνο έπιασε τον Μίλτο Χρυσομάλλη να χτυπάει διακριτικά το έδρανο του αντί χειροκροτήματος. Ουδεμία έκπληξη καθώς ο βουλευτής της ΝΔ είναι επι χρόνια συνοδοιπόρος του. Αναπάντεχα ήταν τα χειροκροτήματα από άλλους βουλευτές.

Ένας εξ αυτών ήταν ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, νυν ανεξάρτητος και εκπρόσωπος Τύπου του Στέφανου Κασσελάκη, Μιχάλης Χουρδάκης. Οπως εξήγησε ο ίδιος σε συνομιλητές του θεώρησε «εύστοχη» την αναφορά Σαμαρά σε «ερασιτέχνες εφησυχασμένους», διευκρινίζοντας πως δεν είναι η πρώτη φορά που χειροκροτεί πολιτικούς του αντιπάλους.

Θέμα συζήτησης έγινε το ότι χειροκρότησε και ενας νυν βουλευτής της ΝΙΚΗΣ. Όπως μας μετέφεραν ήταν ο βουλευτής και αγιογράφος στο επάγγελμα Αθανάσιος Ρακοβαλής.

Κατά τα άλλα ο πρώην πρωθυπουργός μπήκε στην αίθουσα λίγο πριν την τοποθέτηση του κάθισε στα κεντρικά έδρανα, στη δεξιά πλευρά, πίσω από το ΠΑΣΟΚ και ακριβώς δεξιά της Ελληνικής Λύσης, ενώ αμέσως μετά την ομιλία του αποχώρησε αμέσως από την Ολομέλεια.

Μάλιστα δεν άκουσε και όσα του απάντησε ο εκ των στενότερων συνεργατών του την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, Σταύρος Παπασταύρου.

Σ.Σ.