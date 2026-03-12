Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου κλήθηκε να απαντήσει στις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού και αφού αναφέρθηκε στην κοινή τους πορεία και τις διαπραγματεύσεις του 2012, δήλωσε πως στην προκειμένη δεν έχει σωστή ενημέρωση και πως οι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρίες δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών.

Αυστηρή κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα της συμφωνίας για τη παραχώρηση οικοπέδων στην αμερικανική Chevron με σκοπό την έρευνα για υδρογονάνθρκες, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε το λόγο στην Ολομέλεια και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το άρθρο 30 του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες απαντώντας με αιχμηρό τρόπο και στις κατά καιρούς επιθέσεις που έχει δεχθεί. Ο κ. Σαμαράς μέσα στην βουλή επικλέστηκε την συμφωνία για την παραχώρηση οικοπέδων στην Κρήτη από την κυβέρνηση Τσίπρα και είπε ότι το 2019 δεν υπήρχε στην συμφωνία εκείνη παράγραφος σαν αυτή που υπάρχει στην σημερινή συμφωνία της κυβέρνησης.

«Η διάταξη στο άρθρο 30 είναι απαράδεκτη. Εδώ κάτι ψηφίζουμε και νομοθετούμε με την υπογραφή ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2019 δεν υπήρχε τέτοια παράγραφος στη συμφωνία με τη Total. Τι άλλαξε; Το μόνο που άλλαξε είναι το τουρκολιβυκό. Σε ποια περίπτωση; Σε περίπτωση συμφωνίας της Ελλάδας και ενός ή περισσότερών γειτονικών κρατών για ΑΟΖ. Ποια είναι τα γειτονικά κράτη; Με αυτό τον όρο ανοίγει κερκόπορτα για τουρκολιβυκό τόσο απλά τόσο καθαρά αυτό υπονοεί η διάταξη.

Αναγγέλλει η ελληνική δημοκρατία δυνητική απομείωση κυριαρχικών δικαιωμάτων και σεις αναλύετε νομική κατανομή των ευθύνες σε μια τέτοια περίπτωση», ανέφερε με νόημα ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου κλήθηκε να απαντήσει στις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού και αφού αναφέρθηκε στην κοινή τους πορεία και τις διαπραγματεύσεις του 2012, δήλωσε πως στην προκειμένη δεν έχει σωστή ενημέρωση και πως οι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρίες δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών.

«Δυστυχώς εν προκειμένω δεν έχετε σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα. Μην αδικείτε τον εαυτό σας δεν χορηγούνται έτσι κυριαρχικά δικαιώματα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Οι συμβάσεις είναι με ιδιωτικές εταιρίες δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουν όμως σημασία για το Διεθνές Δίκαιο και την πατρίδα. Το γεγονός ότι υπάρχει το τουρκολιβυκό και ρηματική διακοίνωση της Λιβύης αλλά η εταιρία έρχεται και επενδύει και συμφωνεί έχει σημασία. Δυναμώνει την ελληνική θέση και αποδυναμώνει τουρκική και γι’ αυτό οι αντιδράσεις της Τουρκίας».