Τι πρέπει να προσέξουν οι ασθενείς που λαμβάνουν τις επίμαχες παρτίδες.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του ενημερώνει για την ανάκληση παρτίδων τριών φαρμάκων. Ειδικότερα, έχουμε την ανάκληση της παρτίδας 25Α150, του φαρμακευτικού προϊόντος SULBENIN F.C. TAB 5MG/TAB (BTx28 tabs λόγω λανθασμένης καταχώρησης ημερομηνίας λήξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΦ. Όπως σημειώνεται η εν λόγω παρτίδα δεν φέρει κανένα ποιοτικό πρόβλημα. Η εταιρεία ANFARM HELLAS S.A. ,οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά.

Παράλληλα ανακαλείται η παρτίδα τελικού προϊόντος 8211799 με ημερομηνία λήξης 06/2028 του φαρμακευτικού προϊόντος Rivaroxaban Tablets 20mg, λόγω διαπίστωσης εκτός προδιαγραφών

αποτέλεσμα ως προς τον έλεγχο των προσμίξεων. Η Απόφαση εκδίδεται για προληπτικούς λόγους, μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). Η εταιρεία Viatris Hellas οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τέλος υπάρχει απόφαση ανάκλησης της παρτίδας 41015, του φαρμακευτικού προϊόντος FLAGYL 500 mg/cap με ημερομηνία λήξης 10/2028, δεδομένου ότι ανιχνεύτηκε ξένο σώμα σε μια συσκευασία αυτού. Η εταιρεία LAVIPHARM Α.Ε. ,οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.