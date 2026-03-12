Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό και δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του Masterchef 10 στο τέλος της βραδιάς;

Η εβδομάδα που διανύουμε στο MasterChef 10 είναι αφιερωμένη στις «Συνεργασίες». Στο χθεσινό επεισόδιο (Τετάρτη 11/3), οι δύο μπριγάδες ήρθαν αντιμέτωπες στην 6η Ομαδική Δοκιμασία, με όλα τα μέλη τους να συναντιούνται για πρώτη φορά.

Μετά από επτά συναρπαστικές μαγειρικές μονομαχίες η Μπλε μπριγάδα κατάφερε, τελικά, να αναδειχθεί νικήτρια, σημειώνοντας το εντυπωσιακό σκορ 6-1.

Απόψε, Πέμπτη 12 Μαρτίου, μπροστά στους κριτές θα βρεθούν συνολικά εννέα υποψήφιοι προς αποχώρηση. Εκτός από τον Γιώργο Δημητριάδη και τη Μενεξιά Μαυροπούλου, υποψήφιοι είναι και τα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας που ηττήθηκαν στις μονομαχίες: Τάσος Παυλίδης, Πάνος Τελάλης, Χρήστος Μουσιάρης, Γιάννης Ανυφαντάκης, Κωνσταντίνος Χαλουλάκος, Φωτεινούλα Ντισνίτσα και Γιώργος Κουρμουλάκης.

{https://www.youtube.com/watch?v=vMtt87Q-c5w}

Οι υποψήφιοι πριν από τη Δοκιμασία Αποχώρησης θα λάβουν μέρος σε μια δοκιμασία τελευταίας ευκαιρίας, τη Δοκιμασία Αναγνώρισης Υλικών. Οι τέσσερις από τους εννέα που θα δώσουν πρώτοι λάθος απάντηση θα είναι και εκείνοι που θα λάβουν μέρος στη Δοκιμασία Αποχώρησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καλεσμένοι των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι οι chefs Σπύρος και Γιάννης Γαβαθάς. Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση καλούνται να αντιγράψουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το εξαιρετικό πιάτο των δύο καλεσμένων, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους στον διαγωνισμό.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZRhmVVL-HDM}

Για να τα καταφέρουν θα πρέπει να ακολουθήσουν πιστά τη συνταγή και να επιδείξουν ψυχραιμία και συγκέντρωση, αφήνοντας πίσω τους τη συναισθηματική φόρτιση της ήττας στην Ομαδική Δοκιμασία.

Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό και δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του Masterchef 10 στο τέλος της βραδιάς;