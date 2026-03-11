Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα SMS απάτη που διακινείται στα κινητά τηλέφωνα ενημερώνοντας τους χρήστες ότι τους έχουν καταλογισθεί κλήσεις από την Τροχαία και καλούνται να τις πληρώσουν άμεσα. Στόχος είναι ο παραλήπτης να πατήσει τον επισυναπτόμενο σύνδεσμο, μέσω του οποίου θα υποκλαπούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
Η ανακοίνωση προειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ στους πολίτες
Λόγω της γενικευμένης αποστολής αυτού του μηνύματος απάτης η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει τους πολίτες για το παραπλανητικό SMS και καλώντας τους να μην να μην ανοίγουν τους συνδέσμους, να μην απαντούν στα μηνύματα, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να διαγράφουν άμεσα τα μηνύματα από τις συσκευές τους.
Όπως σημειώνει η ανακοίνωση της Αστυνομίας «με αφορμή περιστατικά αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) σε πολίτες, τα οποία εμφανίζονται ως δήθεν «ειδοποίηση τροχαίας παράβασης» και περιέχουν σύνδεσμο για πληρωμή προστίμου, επισημαίνεται ότι τα εν λόγω μηνύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποσκοπούν στην εξαπάτηση των πολιτών.
Παρακαλούνται οι πολίτες:
• Να μην ανοίγουν τους συνδέσμους (links) που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα.
• Να μην απαντούν στα εν λόγω μηνύματα.
• Να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
• Να διαγράφουν άμεσα τα μηνύματα από τις συσκευές τους.
❗ Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη επιλέξει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, συνιστάται να επικοινωνήσει άμεσα με το τραπεζικό του ίδρυμα»
Πώς να προστατευτούν οι πολίτες όλων των ηλικιών
Με ενημέρωσή της και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης υπενθυμίζει χρήσιμες οδηγίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των πολιτών. Το Phishing συνιστά ενέργεια εξαπάτησης των χρηστών του διαδικτύου, κατά την οποία ο αποστολέας υποδύεται μία αξιόπιστη οντότητα, οργανισμό ή πρόσωπο που καλεί τον αποδέκτη του μηνύματος να ακολουθήσει τις οδηγίες που του δίνονται.
Αυτές οι οδηγίες μπορεί να ζητούν από τον αποδέκτη να ακολουθήσει κάποιον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) ή και να παραχωρήσει δεδομένα του, όπως ευαίσθητα ιδιωτικά στοιχεία, κωδικούς, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, τραπεζικό λογαριασμό, τραπεζική κάρτα και άλλα.
Ακολουθούν κάποιες πρακτικές συμβουλές για την προστασία από τις επιθέσεις αυτού του τύπου (phishing attacks):
- Δεν θα πρέπει ποτέ να δίνετε τα προσωπικά στοιχεία (π.χ. κωδικούς Taxis, e-Βanking, αριθμούς/PIN καρτών, κωδικούς πρόσβασης, όνομα χρήστη) σε υποτιθέμενους διαμεσολαβητές, νομικά γραφεία, λογιστές, ή άλλους επιτήδειους για δήθεν εξυπηρέτηση (π.χ. σε θέματα κρατικής επιδότησης, Power/Fuel/Τουρισμός για όλους ή άλλες περιπτώσεις όπως ενοικίαση δωματίων κλπ).
- Θα πρέπει να πραγματοποιείτε πρόσβαση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα, του οργανισμού ή της τράπεζας ή μέσω της εφαρμογής στο κινητό σας (app) και όχι μέσω συνδέσμων από κάποιο μήνυμα ή email που λάβατε, μηχανές αναζήτησης ή άλλες ιστοσελίδες.
- Αν λάβατε κάποιο ύποπτο email, προτού ενεργήσετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες σας ή με τον υποτιθέμενο αποστολέα για να ελέγξετε την αυθεντικότητα του.
- Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα. Τα μηνύματα τύπου phishing έχουν συχνά διευθύνσεις αποστολέα που δεν έχουν σχέση με αυτόν που υποτίθεται ότι τα στέλνει.
- Θα πρέπει να εξετάζετε το είδος των πληροφοριών που σας ζητούνται. Ακόμα και αν το μήνυμα που λάβατε φαίνεται αυθεντικό, είναι απίθανο κάποιος φορέας, τράπεζα ή εταιρία να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ζητήσει προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικής ή πιστωτικής κάρτας, ή άλλα προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα.
- Θα πρέπει να είστε επιφυλακτικοί εάν το μήνυμα δημιουργεί μια αίσθηση επείγοντος. Οι επιτιθέμενοι προσπαθούν συχνά να ασκήσουν πίεση χρησιμοποιώντας αυτήν την τακτική.
- Θα πρέπει επίσης να είστε επιφυλακτικοί με μηνύματα επιστροφής φόρου ή χορήγησης επιδομάτων.
- Είναι αποτελεσματικός ένας ενδελεχής έλεγχος γραμματικής και ορθογραφίας καθώς τα τυπογραφικά λάθη και η κακή γραμματική είναι συχνά χαρακτηριστικά των μηνυμάτων τύπου phishing.
- Υπάρχουν αρκετές λύσεις ασφάλειας και αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού (antispamming) που περιλαμβάνουν λειτουργίες αναγνώρισης και απόρριψης κακόβουλων μηνυμάτων.