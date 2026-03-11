Οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πατήσουν τον σύνδεσμο και δεν πρέπει να απαντήσουν στο μήνυμα.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα SMS απάτη που διακινείται στα κινητά τηλέφωνα ενημερώνοντας τους χρήστες ότι τους έχουν καταλογισθεί κλήσεις από την Τροχαία και καλούνται να τις πληρώσουν άμεσα. Στόχος είναι ο παραλήπτης να πατήσει τον επισυναπτόμενο σύνδεσμο, μέσω του οποίου θα υποκλαπούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Η ανακοίνωση προειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ στους πολίτες

Λόγω της γενικευμένης αποστολής αυτού του μηνύματος απάτης η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει τους πολίτες για το παραπλανητικό SMS και καλώντας τους να μην να μην ανοίγουν τους συνδέσμους, να μην απαντούν στα μηνύματα, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να διαγράφουν άμεσα τα μηνύματα από τις συσκευές τους.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση της Αστυνομίας «με αφορμή περιστατικά αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) σε πολίτες, τα οποία εμφανίζονται ως δήθεν «ειδοποίηση τροχαίας παράβασης» και περιέχουν σύνδεσμο για πληρωμή προστίμου, επισημαίνεται ότι τα εν λόγω μηνύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποσκοπούν στην εξαπάτηση των πολιτών.

Παρακαλούνται οι πολίτες:

• Να μην ανοίγουν τους συνδέσμους (links) που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα.

• Να μην απαντούν στα εν λόγω μηνύματα.

• Να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

• Να διαγράφουν άμεσα τα μηνύματα από τις συσκευές τους.

❗ Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη επιλέξει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, συνιστάται να επικοινωνήσει άμεσα με το τραπεζικό του ίδρυμα»

Πώς να προστατευτούν οι πολίτες όλων των ηλικιών

Με ενημέρωσή της και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης υπενθυμίζει χρήσιμες οδηγίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των πολιτών. Το Phishing συνιστά ενέργεια εξαπάτησης των χρηστών του διαδικτύου, κατά την οποία ο αποστολέας υποδύεται μία αξιόπιστη οντότητα, οργανισμό ή πρόσωπο που καλεί τον αποδέκτη του μηνύματος να ακολουθήσει τις οδηγίες που του δίνονται.

Αυτές οι οδηγίες μπορεί να ζητούν από τον αποδέκτη να ακολουθήσει κάποιον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) ή και να παραχωρήσει δεδομένα του, όπως ευαίσθητα ιδιωτικά στοιχεία, κωδικούς, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, τραπεζικό λογαριασμό, τραπεζική κάρτα και άλλα.

Ακολουθούν κάποιες πρακτικές συμβουλές για την προστασία από τις επιθέσεις αυτού του τύπου (phishing attacks):