«Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ΑΠΕ, δεν είναι φτηνή, δεν είναι ασφαλής.»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολιάζει την αλλαγή στάσης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια. Το 2021, ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια», επικαλούμενος κυρίως τη σεισμογενή φύση της χώρας. Χθες από το Παρίσι, ωστόσο, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι εξετάζεται ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα.

Ο Ζαχαριάδης διερωτάται τι άλλαξε σε πέντε χρόνια και επισημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει σεισμογενής χώρα, ενώ χαρακτηρίζει τους σχεδιασμούς αυτούς επικίνδυνους και εξυπηρετούν οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα, σημειώνοντας ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί ΑΠΕ, δεν είναι φτηνή και δεν είναι ασφαλής. Τέλος, υπενθυμίζει ότι στο παρελθόν μόνο το κόμμα ΛΑΟΣ είχε υποστηρίξει την πυρηνική ενέργεια, αναδεικνύοντας την πολιτική συνέπεια της σημερινής ηγεσίας της ΝΔ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgz22zmq8bm9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η δήλωση Ζαχαριάδη

Μητσοτάκης 2021 vs Μητσοτάκης 2026

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Οκτώβριο του 2021, απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την πυρηνική ενέργεια, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Να είμαι απολύτως σαφής σε αυτό. Νομίζω ότι απηχεί και τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας για πολλούς και διαφόρους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή εξαιρετικά σεισμογενή. Άρα, το ζήτημα δεν αφορά την Ελλάδα».

Χθες, ωστόσο, από το Παρίσι, ο κ. Μητσοτάκης… αποφάσισε ότι «η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Ήρθε η ώρα να διερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια, και συγκεκριμένα οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, μπορούν να έχουν έναν ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα».

Τι άλλαξε άραγε μέσα στα πέντε αυτά χρόνια; Μήπως έπαψε η Ελλάδα να είναι σεισμογενής χώρα; Να το ξεκαθαρίσουμε: Ούτε να το σκέφτεται ο κ. Μητσοτάκης. Η χώρα δεν θα γίνει πειραματόζωο για τους επικίνδυνους σχεδιασμούς του, που έχουν μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων. Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ΑΠΕ, δεν είναι φτηνή, δεν είναι ασφαλής.

Να μην λησμονούμε ότι το μόνο κόμμα που στο παρελθόν στήριζε την πρόταση για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα ήταν το ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη, δηλαδή ένα μεγάλο τμήμα της ηγεσίας της σημερινής ΝΔ του κ. Μητσοτάκη.