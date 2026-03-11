«Ο πληθωρισμός δεν περίμενε τον πόλεμο για να πάρει την ανιούσα στην Ελλάδα» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Την προστασία των καταναλωτών, ενόψει των δυσμενών διεθνών εξελίξεων, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση. Όπως σημειώνει «ίναι προφανές ότι όλο αυτό το εφιαλτικό σκηνικό για το εισόδημα και τη διαβίωση των πολιτών δεν έχει να κάνει με κάποιου είδους κυβερνητική ανικανότητα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως στρατηγική επιλογή τα υπερκέρδη των καρτέλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει εδώ και καιρό συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έστω και την ύστατη στιγμή, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να κινηθεί άμεσα για την προστασία των καταναλωτών, ενόψει και των δυσμενών διεθνών εξελίξεων».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τον πληθωρισμό προκαλούν έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με την Αρχή, για τον Φεβρουάριο του 2026 ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2.7%, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Κι αν ληφθεί υπόψη πως στις τιμές του Φεβρουαρίου δεν έχουν συμπεριληφθεί οι αυξήσεις που προέκυψαν με το ξέσπασμα του πολέμου, τότε καταλαβαίνουμε τι περιμένει τα ελληνικά νοικοκυριά τους προσεχείς μήνες.

Ενδεικτικά, οι αυξήσεις στην κατηγορία της διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών ανήλθαν στο 5,2%. Σε ό,τι αφορά την ένδυση, έφτασαν το 10,1%. Το κόστος της στέγασης αυξήθηκε κατά 2,6%, ενώ το κόστος της εστίασης αυξήθηκε κατά 6,5%.

