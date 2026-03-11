«Δεν υπάρχουν οι συνθήκες για τη συμμετοχή μας», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού.

Το Ιράν δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Μουντιάλ 2026, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ- μία εκ των τριών διοργανωτριών χωρών- και τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ο υπουργός Αθλητισμού της χώρας, Αχμάντ Ντονιαμαλί.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς δολοφόνησε τον ηγέτη μας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο κύπελλο», δήλωσε ο υπουργός, στην κρατική ιρανική τηλεόραση. Οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ 2026, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

«Τα παιδιά μας δεν είναι ασφαλή και θεμελιωδώς δεν υπάρχουν οι συνθήκες για τη συμμετοχή μας», υπογράμμισε ο Ντονιαμαλί. «Δεδομένων των κακόβουλων ενεργειών τους εναντίον του Ιράν, μας έχουν επιβάλει δύο πολέμους σε 8-9 μήνες και έχουν δολοφονήσει χιλιάδες ανθρώπους μας. Επομένως, σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια παρουσία», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το Reuters.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Ιράν κληρώθηκε με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία. Και τα τρία ματς του Ιράν στο πλαίσιο των ομίλων είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στις ΗΠΑ, τα δύο στο Λος Άντζελες και το ένα στο Σιάτλ.

Πριν από λίγες ώρες, σε ανάρτηση, ο Τζιάνι Ινφαντίνο ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε ένσταση για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ 2026. Ο επικεφαλής της FIFA συνάντησε τον Αμερικανό πρόεδρο, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη διοργάνωση. «Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε πως η ιρανική ομάδα είναι, σαφώς, ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο τουρνουά στις ΗΠΑ», έγραψε ο Ινφαντίνο και ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στάση του.

