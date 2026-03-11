ΗΠΑ και Ισραήλ πλήττουν το Ιράν με αεροπορικές επιδρομές, θέτοντας σε αμφιβολία τη συμμετοχή της χώρας στη διοργάνωση.

Ο επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως το Ιράν είναι «καλοδεχούμενο» να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Ο Ινφαντίνο ανέφερε το πρωί της Τετάρτης ότι συναντήθηκε με τον Τραμπ και συζήτησαν τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι η ιρανική ομάδα είναι, φυσικά, καλοδεχούμενη να αγωνιστεί στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ινφαντίνο μετά τη συνάντηση.

Το Ιράν έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα φιλοξενηθεί φέτος το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, και έχει προγραμματιστεί να παίξει τρία παιχνίδια ομίλων, ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες η συμμετοχή του ήταν υπό αμφισβήτηση.

«Όλοι χρειαζόμαστε ένα γεγονός όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA για να φέρουμε τους ανθρώπους πιο κοντά και ευχαριστώ ειλικρινά τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την υποστήριξή του, καθώς δείχνει για άλλη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο», πρόσθεσε ο Ινφαντίνο.

Ο Ινφαντίνο, που ηγείται της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου από το 2016, απένειμε στον Τραμπ το πρώτο FIFA Peace Prize τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

