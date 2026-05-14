Οι δηλώσεις Τραμπ ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την κινεζική πλευρά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε λεπτομέρειες για τη συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του. Μιλώντας στο Fox News, το δίκτυο που τον συνοδεύει αποκλειστικά στο Πεκίνο, ο Τραμπ δήλωσε πως η Κίνα δεν θα παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Σι Τζινπίνγκ θέλει να δει μία συμφωνία με το Ιράν και προσφέρθηκε να βοηθήσει για τα Στενά του Ορμούζ. «Μου είπε, θα ήθελα να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο, θα ήθελα να το κάνω. Θέλει να δει ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ» είπε ο Τραμπ.

Σε ερώτηση για τη στήριξη της Κίνας στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε πως «Το συζητήσαμε. Εννοώ, όταν λες υποστήριξη, δεν πολεμά μαζί μας η Κίνα ή κάτι τέτοιο. Είπε ότι (η Κϊνα) δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό (στο Ιράν). Αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση. Το είπε σήμερα. Είναι μια μεγάλη δήλωση» επανέλαβε ο Τραμπ και συνέχισε επιμένοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος του «το είπε κατηγορηματικά! Αλλά την ίδια στιγμή, είπε, ξέρεις, αγοράζουν πολύ από το πετρέλαιό τους εκεί και θα ήθελαν να συνεχίσουν να το κάνουν» τόνισε ο Τραμπ.

