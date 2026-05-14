Για τις απάτες συνελήφθησαν τρία άτομα.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών προχώρησε το «ελληνικό FBI», βάζοντας τέλος στην παράνομη δραστηριότητά τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές του Πειραιά την Τετάρτη, 13/05. Από τις έρευνες σε οικίες, ιατρεία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας συνελήφθησαν τρία άτομα. Πρόκειται για έναν 39χρονο φυσικοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να είναι αρχηγικό μέλος της σπείρας καθώς και για έναν 51χρονο και έναν 49χρονο ορθοπεδικό ιατρό.

Σε βάρος τους και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΥΥ σχηματίσθηκε δικογραφία για οργάνωση σε συμμορία, πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση - χρήση ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000€, απάτη από κοινού κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λήψη γνώσης των δεδομένων αυτών και χρησιμοποίηση αυτών, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου καθώς και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Πώς δρούσε η συμμορία

Η δράση της συμμορίας χρονολογείται από τον Μάιο του 2021. Ως προς τον τρόπο δράσης κατ’ εντολή του φυσικοθεραπευτή, οι ορθοπεδικοί ιατροί προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται οι ΑΜΚΑ τους.

Οι εν λόγω Α.Μ.Κ.Α προέρχονταν κυρίως από τον φυσικοθεραπευτή και το εργαστήριο του, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος προχωρούσε στις εικονικές εκτελέσεις των παραπεμπτικών, υπογράφοντας παραστατικά εκτέλεσης και παραλαβής αντί των ασφαλισμένων.

Μάλιστα, το γεγονός της άγνοιας των ασφαλισμένων επιβεβαιώνεται από το ότι σε 1.641 γνωματεύσεις δηλώνονταν ως στοιχεία επικοινωνίας ανύπαρκτες τηλεφωνικές συνδέσεις.

Επιπλέον, για τον κατηγορούμενο υπάλληλο του ΕΟΠΥΥ, προέκυψε ότι γνωστοποίησε στα μέλη της συμμορίας υπηρεσιακό έγγραφο και έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχειοθετηθούν οι σχετικές καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η ψευδής έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών (19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας) σε 1.683 ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, με τη ζημία του Οργανισμού να ξεπερνά τα 264.475,50 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών εκπροσώπων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8.990 ευρώ,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.