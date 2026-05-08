Ασκήθηκε δίωξη σε επιπλέον τρία άτομα και κατασχέθηκαν δεκάδες σκληροί δίσκοι.

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στο πλαίσιο της επιχείρησης «Broken Chain», με σκοπό την αντιμετώπιση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων και άλλων τριών ατόμων ασκήθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν με τη χρήση ειδικού λογισμικού, οι οποίοι κάνοντας χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών φέρεται να απέκτησαν πρόσβαση σε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση από τις 5 έως τις 7 Μαΐου, πραγματοποιήθηκαν έρευνες, στο πλαίσιο των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 USB και 2 λάπτοπ.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.