Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι του Παρισίου μετά την πρόκριση της Παρί στον τελικό του Champions League.

Τη δεύτερη συνεχόμενη πρόκριση σε τελικό του Champions League πήρε η Παρί Σεν Ζερμέν, επικρατώντας με συνολικό σκορ 6-5 της Μπάγερν Μονάχου στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Μόναχο, χιλιάδες φίλοι της Παρί ξεχύθηκαν στους δρόμους του Παρισίου προκειμένου να πανηγυρίσουν, ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρά επεισόδια με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λορέντ Νούνιες, η αστυνομία προχώρησε σε 127 συλλήψεις οπαδών, ενώ από τις μάχες σώμα με σώμα προκλήθηκαν δεκάδες τραυματισμοί. Πιο συγκεκριμένα, 23 αστυνομικοί υπέστησαν ελαφρά τραύματα και άλλοι 11 οπαδοί τραυματίστηκαν. Ένας μάλιστα είναι σε σοβαρή κατάσταση μετά από τη χρήση πυροτεχνημάτων.

«Καίγεται» η Γαλλία μετά από κάθε επιτυχία της Παρί

Οι μεγάλες επιτυχίες της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν συνδεθεί αρκετές φορές με σοβαρά επεισόδια και εκτεταμένες ταραχές στους δρόμους της Γαλλίας, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές κάθε φορά που η ομάδα διεκδικεί σημαντικούς τίτλους.

Κατά τους περσινούς πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League, η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 500 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, ένας άνδρας περίπου 20 ετών έχασε τη ζωή του στο Παρίσι όταν το σκούτερ που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο εν μέσω των εορτασμών των οπαδών της Παρί.

Η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στη βραδιά των πανηγυρισμών. Την επόμενη ημέρα, οι αστυνομικές δυνάμεις συνέλαβαν ακόμη 148 άτομα, μετά από συγκρούσεις οπαδών με αστυνομικούς και εκτεταμένους βανδαλισμούς σε αυτοκίνητα και καταστήματα, έπειτα από την ήττα της Παρί στον τελικό του Champions League το 2020 απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Ανάλογες εικόνες είχαν καταγραφεί και το 2013, όταν η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας ύστερα από αναμονή 19 ετών. Οι πανηγυρισμοί τότε μετατράπηκαν σε επεισόδια μεγάλης έντασης, με οπαδούς να συγκρούονται για ώρες με τις δυνάμεις καταστολής. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Τα Ηλύσια Πεδία έχουν επίσης αποτελέσει επανειλημμένα σημείο επεισοδίων μετά από σημαντικά ποδοσφαιρικά γεγονότα. Το 2019 σημειώθηκαν ταραχές μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από την Αλγερία, ενώ παρόμοιες εντάσεις καταγράφηκαν το 2021 μετά από αγώνα Μαρόκου–Αλγερίας στο Αραβικό Κύπελλο.

Το 2022, νέες συγκρούσεις ξέσπασαν όταν Γαλλία και Μαρόκο προκρίθηκαν την ίδια ημέρα στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις γαλλικές αρχές να ενισχύουν έκτοτε σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και μαζικές συγκεντρώσεις φιλάθλων.

Με πληροφορίες του Al Jazeera