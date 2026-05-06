Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες στην Κερατέα είχε απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα.

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 και 69 ετών, προχώρησαν στελέχη της ΔΑΟΕ το μεσημέρι της Τρίτης, 05/05, στην Κερατέα, με τη κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και πλαστογραφίας.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκε καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης εντός της οικίας του 42χρονου, ενώ όπως διαπιστώθηκε κατείχε παράλληλα πλαστή άδεια οδήγησης.

Ακόμη, εντοπίστηκαν αποξηραμένοι κλώνοι κάνναβης βάρους 11 κιλών σε παρακείμενο χώρο του άνδρα. Επιπλέον, στο σπίτι του 69χρονου βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών, την οποία είχε προηγουμένως προμηθευτεί από τον 42χρονο, καθώς και καραμπίνα με φυσίγγια.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και στις δύο οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

170 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 5 έως 30 εκατοστά περίπου,

11 κιλά αποξηραμένοι κλώνοι κάνναβης,

40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

καραμπίνα,

10 φυσίγγια, διαφόρων διαμετρημάτων,

3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

άδεια ικανότητας οδήγησης, εμφανώς πλαστή,

πλήρης εξοπλισμός για εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, εκ των οποίων ο 42χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.