Ο 68χρονος εντοπίστηκε κατά την παραλαβή των ναρκωτικών στον παλαιό λιμένα Σκιάθου.

Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές στη Σκιάθο το μεσημέρι της Κυριακής (03/05), με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βίας κατά υπαλλήλων.

Πιο συγκεκριμένα, ο 68χρονος ημεδαπός εντοπίστηκε στον παλαιό λιμένα της Σκιάθου να παραλαμβάνει δύο ασυνόδευτες χειραποσκευές που βρισκόντουσαν εντός τουριστικού σκάφους. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 14 δέματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 13 κιλών και 320 γραμμαρίων. Για την υπόθεση οι Αρχές αναζητούν άλλο ένα άτομο, το οποίο στη θέα των λιμενικών τράπηκε σε φυγή.

Η αξία της κάνναβης που κατασχέθηκε εκτιμάται στις 333.000 ευρώ, ενώ προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.