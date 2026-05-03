Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τα βλέμματα στραμμένα πλέον όχι στο ίδιο το φρούτο, αλλά στις συνθήκες υγιεινής και πιθανές εξωτερικές μολύνσεις.

Έντονη ανησυχία αλλά και σύγχυση έχει προκαλέσει στην Ινδία ο θάνατος τεσσάρων μελών μιας οικογένειας μετά την κατανάλωση καρπουζιού. Το περιστατικό προκάλεσε κύμα φημών στα κοινωνικά δίκτυα, με θεωρίες που συνέδεαν το φρούτο είτε με την κατανάλωση τη νύχτα είτε με επικίνδυνους συνδυασμούς τροφών, όπως το μπιριάνι.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το indianexpress, οι ειδικοί δημόσιας υγείας και οι γιατροί απορρίπτουν κατηγορηματικά τέτοιους ισχυρισμούς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση που να συνδέει το καρπούζι με αιφνίδιους θανάτους ή σοβαρή τοξικότητα όταν καταναλώνεται κανονικά.

Παθολόγοι και καρδιολόγοι επισημαίνουν ότι η ιδέα πως το καρπούζι τη νύχτα μπορεί να είναι επικίνδυνο είναι καθαρός μύθος. Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν επηρεάζεται από το «χρονικό σημείο» κατανάλωσης ενός φρούτου με τρόπο που να προκαλεί τέτοιας έκτασης επιπτώσεις.

Όπως τονίζουν, το πολύ που μπορεί να συμβεί είναι ήπια πεπτική ενόχληση, όπως φούσκωμα ή αυξημένη ούρηση, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του καρπουζιού σε νερό και φυσικά σάκχαρα.

Το πραγματικό πεδίο διερεύνησης: πιθανή μόλυνση ή τοξικές ουσίες

Ο ιατρικός επιθεωρητής Δρ. Τουσάρ Πάλβε εξηγεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν αποκλείεται η πιθανότητα εξωτερικής μόλυνσης του φρούτου ή έκθεσης σε χημικές ουσίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το καρπούζι μπορεί να επιμολυνθεί εάν:

έχει κοπεί και μείνει εκτός ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα

έχει πλυθεί με ακατάλληλο νερό

έχει κοπεί με μη αποστειρωμένα εργαλεία

έχει υποστεί τεχνητή «ενίσχυση» με χημικά για ωρίμανση ή εμφάνιση

Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αναπτυχθούν βακτήρια όπως Salmonella και E. coli, τα οποία προκαλούν τροφική δηλητηρίαση.

Τα συμπτώματα

Οι γιατροί αναφέρουν ότι οι τροφιμογενείς λοιμώξεις συνήθως προκαλούν συμπτώματα όπως διάρροια, εμετό, κοιλιακές κράμπες και αφυδάτωση, τα οποία εμφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες.

Ωστόσο, τέτοιες περιπτώσεις είναι κατά κανόνα διαχειρίσιμες με ιατρική φροντίδα και σπάνια οδηγούν σε τόσο ταχεία και μαζική επιδείνωση σε πολλά άτομα ταυτόχρονα, κάτι που κάνει την υπόθεση της Βομβάης να εξετάζεται πιο σύνθετα από τις αρχές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το ενδεχόμενο χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται παράνομα στη γεωργική παραγωγή ή στην εμπορία φρούτων.

Ορισμένες ουσίες που έχουν αναφερθεί από ειδικούς περιλαμβάνουν χημικά ωρίμανσης και χρωστικές, τα οποία σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να είναι τοξικά για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Μύθοι που καταρρίπτονται: «Το καρπούζι δεν είναι επικίνδυνο φρούτο»

Παρά την τραγωδία, οι γιατροί είναι ξεκάθαροι: το καρπούζι δεν αποτελεί επικίνδυνη τροφή ούτε συνδέεται με καρδιακά προβλήματα ή αιφνίδιους θανάτους.

«Δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι το καρπούζι, είτε τη μέρα είτε τη νύχτα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια ή θάνατο», τονίζουν ειδικοί παθολόγοι και καρδιολόγοι. Το γεγονός ότι επηρεάστηκαν ταυτόχρονα πολλά μέλη της ίδιας οικογένειας εντείνει τα ερωτήματα, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη επίσημο πόρισμα.

Το περιστατικό στη Βομβάη αναζωπύρωσε φόβους και μύθους γύρω από ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα παγκοσμίως. Ωστόσο, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η επιστήμη δεν στηρίζει θεωρίες που συνδέουν το καρπούζι με θανάτους ή την ώρα κατανάλωσης με κινδύνους.