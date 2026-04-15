Οι γονείς του ανήλικου στην Ινδία επέλεξαν να μην τον πάνε στο νοσοκομείο και αναζήτησαν άλλες πρακτικές.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στην Ινδία, όταν ένα 12χρονο παιδί δαγκώθηκε από φίδι και, αντί να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο, αφέθηκε στον ποταμό Γάγγη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο άτυχος 12χρονος δαγκώθηκε από οχιά στην πολιτεία Ούταρ Πράντες της Ινδίας. Όταν ενημέρωσε τους γονείς του, εκείνοι απευθύνθηκαν σε έναν «θεραπευτή», αναζητώντας οποιαδήποτε άλλη μέθοδο για την ίαση του παιδιού εκτός από εκείνη της σύγχρονης ιατρικής.

Ο «θεραπευτής» φέρεται να προχώρησε σε τελετές «εξορκισμού» και σε σχετικές τελετουργίες. Βλέποντας ότι αυτές οι πρακτικές δεν αποδίδουν, όπως είναι φυσικό, αποφάσισαν να δέσουν τον 12χρονο στα νερά του ποταμού Γάγγη, καθώς στην ινδική κουλτούρα ο ποταμός έχει ιαματικές ικανότητες.

Ο 12χρονος παρέμεινε στα νερά του Γάγγη για πάνω από δώδεκα ώρες και τελικά ανασύρθηκε νεκρός.

