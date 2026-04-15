Το εμβληματικό και πολυτελές ξενοδοχείο «Burj Al Arab» στο Ντουμπάι αναμένεται να κλείσει για 18 μήνες, στο πλαίσιο ολικής ανακαίνισης. Πρόκειται για την πρώτη στο ξενοδοχείο από τότε που άνοιξε τις πύλες του το 1999.

Η ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου, Jumeirah, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι οι εργασίες θα γίνουν σε φάσεις, υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων Τριστάν Αουέρ. Αυτό το οποίο δεν έχει καταστεί ακόμα σαφές είναι αν το ξενοδοχείο θα παραμείνει κλειστό καθόλη τη διάρκεια των 18 μηνών.

Η ανακαίνιση γίνεται σε μια περίοδο που ο τουρισμός στην περιοχή βρίσκεται σε ύφεση, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Το ξενοδοχείο είχε υποστεί ζημιές στις αρχές Μαρτίου, όταν θραύσματα από την αναχαίτιση ιρανικού drone χτύπησαν την πρόσοψή του, ωστόσο η εταιρεία στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι οι εργασίες ανακαίνισης δεν συνδέονται με το περιστατικό.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν έχει πλήξει σημαντικά την τουριστική κίνηση στο Ντουμπάι, με τα προβλήματα στις πτήσεις να επηρεάζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ομίλους ειδών πολυτελείας να προειδοποιούν ότι πιέζεται η κερδοφορία τους, καθώς μειώνεται η ζήτηση από επισκέπτες.