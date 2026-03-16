Το Ντουμπάι, είναι μια πόλη ροών - οργανωμένη γύρω από ένα αεροδρόμιο που συνδέει χιλιάδες διαδρομές και ένα λιμάνι ελεύθερου εμπορίου που διοχετεύει την παγκόσμια ναυτιλία, αλλά ποιος θέλει να μείνει εκεί πια, γράφουν οι NY Times.

Την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησε στα social media ένα βίντεο που φαινόταν ένα ιρανικό drone Shahed να πετάει πάνω από την παραλία al-Mamzar στο Ντουμπάι.

Ένα μαχητικό αεροσκάφος το καταδίωκε σθεναρά, προσπαθώντας να το καταρρίψει. Την ίδια ώρα, άνθρωποι έκαναν ηλιοθεραπεία κάτω από ομπρέλες. Τα σχόλια κυμαίνονταν ανάμεσα στο αν ήταν πιο εκπληκτικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι ήταν ακόμα στην παραλία κατά τη διάρκεια του πολέμου, ή αν ήταν είδηση ​​ότι οι άνθρωποι συνέχιζαν να ζουν τις «καλύτερες στιγμές της ζωής τους», αφού εμπιστεύονται τυφλά την κυβέρνησή τους, ότι θα είναι ασφαλείς, σχολιάζουν οι NY Times.

Το Ντουμπάι, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Στενό του Ορμούζ, υποτίθεται ότι ήταν ασφαλές. Αντίθετα, από τις 28 Φεβρουαρίου δέχεται καθημερινά επιθέσεις από το Ιράν, μετά τον πόλεμο που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ. Περισσότεροι από 260 βαλλιστικοί πύραυλοι και πάνω από 1.500 drones έχουν εντοπιστεί πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα περισσότερα έχουν αναχαιτιστεί, αλλά τα κρουστικά τους φράγματα έχουν γίνει μέρος του ηχητικού τοπίου της πόλης. Η πόλη που είχε περάσει δεκαετίες αυτοαποκαλούμενη ένα κομψό καταφύγιο: πολυτελές, απολιτίκ, αφορολόγητο και μακριά από την εύθραυστη γύρω περιοχή, ξαφνικά δεν μπιάζει τόσο ιδανικό.

Το Ντουμπάι βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι μεγάλες τράπεζες ζήτησαν από τους υπαλλήλους τους να μείνουν μακριά από τους εμβληματικούς πύργους όπου στεγάζονται τα γραφεία τους. Οι άνθρωποι βρίσκουν καταφύγια σε υπόγεια πάρκινγκ. Οι γονείς είπαν στα παιδιά τους ότι οι εκρήξεις είναι πυροτεχνήματα του Ραμαζανιού. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στα ΗΑΕ, ανάμεσά τους ένας Πακιστανός, ένας Νεπαλέζος και ένας Μπαγκλαντεσιανός.

Όσοι είχαν οικονομική δυνατότητα, πολλοί από τους οποίους είχαν έρθει στο Ντουμπάι για να εργαστούν σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες, hedge funds, δικηγορικά γραφεία και συμβουλευτικές εταιρείες, έσπευσαν για να βρουν εμπορικές πτήσεις και ιδιωτικά τζετ για να φύγουν από τον Κόλπο.

Οι επιθέσεις συνέχισαν. Στις 11 Μαρτίου, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν δύο drones έπεσαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Δεδομένου ότι περίπου τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκονται σε απόσταση οκτάωρης πτήσης, έχει γίνει ένας βασικός κόμβος διαμετακόμισης και η αεροπορική εταιρεία του Ντουμπάι, η Emirates, μια παγκόσμια δύναμη. Από την έναρξη του πολέμου, το αεροδρόμιο έχει επανειλημμένα αναστείλει τις λειτουργίες του για σύντομα χρονικά διαστήματα. Χιλιάδες πτήσεις από και προς την περιοχή έχουν ακυρωθεί.

Οι επιθέσεις έπληξαν τη θεμελιώδη αρχή του μοντέλου του Ντουμπάι ως νέου τύπου παγκόσμιας μητρόπολης. Έχει εξελιχθεί σε αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί πόλη - πλατφόρμα: μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή κεφαλαίων. Η επιτυχία του έχει δημιουργήσει ακόμη και έναν όρο, «Ντουμπαιοποίηση» - την εξάπλωση των ίδιων εμπορικών κέντρων και πύργων, εστιατορίων, αιθουσών αναμονής αεροδρομίων και πολυτελών εμπορικών σημάτων που κάνουν τους χώρους να μοιάζουν ασφαλείς και, παρά την εγγύτητά τους με το Ιράν και το πλέον αποκλεισμένο Στενό του Ορμούζ, μακριά από κάθε κίνδυνο. Τι θα μπορούσε ποτέ να πάει στραβά εξάλλου;

Η μαρτυρία

Οι NYTimes στη συνέχεια φιλοξενούν μαρτυρία του Richard Florida, συγγραφέα των «The Rise of the Creative Class» και «The New Urban Crisis». Ο ίδιος αφηγείται: «Ήρθα για πρώτη φορά στα Εμιράτα πριν από περίπου μια δεκαετία για να διδάξω ένα μάθημα στην δορυφορική πανεπιστημιούπολη της Νέας Υόρκης στο Άμπου Ντάμπι που ονομάζεται The Global City. Χρησιμοποιούσαμε το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι ως τάξη μας. Αποτελεί μέρος του δικτύου πανεπιστημιουπόλεων του N.Y.U., το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει «απρόσκοπτη διεθνή κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού».

Το N.Y.U. Abu Dhabi έχει περισσότερους από 2.000 προπτυχιακούς φοιτητές από περισσότερες από 115 χώρες που μιλούν περισσότερες από 75 γλώσσες, μια πανεπιστημιούπολη που έμοιαζε με μια επιταχυνόμενη εκδοχή της ίδιας της πόλης. Οι φοιτητές ήταν αποφασισμένοι να μου δείξουν ένα Ντουμπάι και ένα Άμπου Ντάμπι πέρα ​​από τα εμπορικά κέντρα και τους πύργους. Με πήγαν στις παραδοσιακές αγορές, τα παλιά σουκ, τις γειτονιές της Νότιας Ασίας, την κουλτούρα που υπήρχε πριν από την οικοδομική έκρηξη και τώρα, σε ορισμένα σημεία, κατακλύζεται ή εξαφανίζεται. Γοητεύτηκαν από αυτή την ένταση και ήθελαν να τη δω κι εγώ. Αντέδρασαν όταν ένιωσαν ότι οι Δυτικοί έκριναν τον τόπο χωρίς να καταλαβαίνουν πώς ζούσαν στην πραγματικότητα οι άνθρωποι εκεί.

Για το τελικό τους έργο, τους ζήτησα να αντιμετωπίσουν το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι ως μελέτη περίπτωσης για το πώς δημιουργείται μια παγκόσμια πόλη. Οι παρουσιάσεις τους σημείωσαν ότι η περιοχή επενδύει δεκάδες δισεκατομμύρια σε πολιτιστικές περιοχές, πράσινα έργα και ζώνες καινοτομίας για να προσελκύσει παγκόσμια ταλέντα. Ωστόσο, αυτοί οι ξένοι που έρχονταν στην πόλη δεν είχαν σαφή πορεία προς την ιθαγένεια ή την μόνιμη ένταξη. Κοιτάζοντας πίσω, αυτά τα φοιτητικά έργα προσέφεραν μια απόκοσμη προαναγγελία της σημερινής πιθανής εξόδου των ομογενών με υψηλό εισόδημα ενόψει της συνεχιζόμενης αστάθειας.

Εννέα στους 10 κατοίκους είναι αλλοδαποί

Σχεδόν εννέα στους 10 κατοίκους του Ντουμπάι είναι αλλοδαποί, μακράν το υψηλότερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη πόλη στον κόσμο. Σε όλα τα Εμιράτα συνολικά, περίπου 10 εκατομμύρια από τα 11,4 εκατομμύρια κατοίκους είναι αλλοδαποί. Πολλοί είναι από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, αλλά πολλοί περισσότεροι είναι εργαζόμενοι σε παροχές υπηρεσιών από τις οποίες εξαρτάται η πόλη και συνήθως προέρχονται από τη Νότια Ασία, τη Νοτιοανατολική Ασία και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ακόμα και μια παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μπορεί να προκαλέσει απέλαση. Η υπηκοότητα βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην καταγωγή, έχει γίνει σκόπιμα πολύ δύσκολο ακόμη και για τους μακροχρόνιους αλλοδαπούς κατοίκους ή τα παιδιά τους να γίνουν πολίτες στα ΗΑΕ, ακόμη και μετά από δεκαετίες ζωής και εργασίας εκεί. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να βασίζεται σε μετανάστες, διατηρώντας τους μόνιμα προσωρινούς. Αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να έχεις ρίζες, να ανήκεις, να είσαι προσκολλημένος.

Το Ντουμπάι, είναι μια πόλη ροών - οργανωμένη γύρω από ένα αεροδρόμιο που συνδέει χιλιάδες διαδρομές και ένα λιμάνι ελεύθερου εμπορίου που διοχετεύει την παγκόσμια ναυτιλία. Είναι ένας κόμβος που επικεντρώνεται στην προσέλκυση ανθρώπων και των χρημάτων τους, και στην παροχή ευκαιριών για να κερδίζουν και να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα.

Για ένα διάστημα, αυτό το μοντέλο λειτούργησε εξαιρετικά καλά. Το Ντουμπάι αυξήθηκε από περίπου 917.000 κατοίκους το 2000 σε σχεδόν 4 εκατ. σήμερα, τετραπλασιάζοντας περίπου τον πληθυσμό του σε ένα τέταρτο του αιώνα, μια από τις ταχύτερες αναπτυξιακές τάσεις από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη πόλη στη γη.

Έχει αναρριχηθεί στις κορυφαίες τάξεις των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών κέντρων, τώρα περίπου στην 11η θέση στους κορυφαίους δείκτες και χρησιμεύει ως ο κύριος κόμβος για τη χρηματοδότηση σε όλη τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Νότια Ασία. Φιλοξενεί περισσότερους από 81.000 εκατομμυριούχους, ένας αριθμός που υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2014 και 2024, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 20 δισεκατομμυριούχων. Μόνο το 2025, εκτιμάται ότι 9.800 εκατομμυριούχοι μετακόμισαν στα ΗΑΕ, φέρνοντας περίπου 63 δισεκατομμύρια δολάρια σε προσωπικό πλούτο, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο.

Το Ντουμπάι βρίσκεται τώρα ακριβώς πίσω από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο και μπροστά από καθιερωμένες παγκόσμιες πόλεις όπως το Τόκιο, η Σιγκαπούρη, η Ζυρίχη, το Παρίσι, η Φρανκφούρτη, το Λος Άντζελες και το Σικάγο στην ικανότητά του να προσελκύει παγκόσμια ταλέντα, με βάση δεδομένα του LinkedIn που καλύπτουν περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο εργαζόμενους παγκοσμίως.

Και το μοντέλο του Ντουμπάι εξαπλώνεται. Άλλες πόλεις, όπως το Ριάντ, η Κωνσταντινούπολη, το Μαϊάμι και η Ντόχα, προσπαθούν όλες να υιοθετήσουν κάποια παραλλαγή του ίδιου βασικού τύπου για να ανταγωνιστούν για την ίδια τάξη.

Οι πόλεις μπορούν να αντικατασταθούν

Αλλά αυτή η επικάλυψη σημαίνει επίσης ότι αυτές οι πόλεις μπορούν να αντικατασταθούν. Αν η μία αποτύχει, μια άλλη προχωρά για να πάρει τη θέση της. Οι ελίτ μπορούν να κινούνται ανάμεσά τους, επειδή οποιαδήποτε πραγματική προσκόλληση που αισθάνονται βρίσκεται αλλού. Το Ντουμπάι έχει γίνει τόπος συγκέντρωσης για συνέδρια και εκθέσεις τέχνης και τα είδη εκδηλώσεων που αρέσουν σε ανθρώπους, που μετακινούνται παγκοσμίως. Πολλά από αυτά πλέον ακυρώνονται, αναβάλλονται ή μεταφέρονται διαδικτυακά αλλά μπορούν πολύ εύκολα να μεταφερθούν οριστικά αλλού.

Αυτό το νέο είδος πόλης αποτελεί μια έντονη ρήξη με το παρελθόν. Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας, οι άνθρωποι ζούσαν και εργάζονταν στον ίδιο τόπο, και οι πόλεις μεγάλωσαν γύρω από αυτό το βασικό γεγονός. Μεταμορφώνονται, ανοικοδομούνται μετά από πυρκαγιές και καταστροφές, γίνονται πλουσιότερες και μερικές φορές φτωχότερες, αλλά αντλούν την ανθεκτικότητά τους από τη ρίζα τους, το γεγονός ότι οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ανήκουν εκεί.

«Το να πεις, είμαι Νεοϋορκέζος ή Λονδρέζος, είμαι από το Πίτσμπουργκ ή το Ντιτρόιτ, είμαι Ρωμαίος ή από τη Βαρκελώνη: αυτό δεν είναι απλώς ένας χάρτης. μεταφέρει μια βαθιά αίσθηση ιστορίας, αίσθησης του ανήκειν και νοήματος - μια προσωπική ταυτότητα, όχι απλώς μια συναλλαγή. Αυτές οι ταυτότητες είναι ακατάστατες και άνισες, αλλά είναι ουσιαστικές» σχολιάζουν οι NYTimes.

Είναι ένας από τους κύριους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι απαντούν στα βασικά ερωτήματα για το ποιοι είναι και πού ανήκουν. Και είναι μέρος αυτού που κάνει τους ανθρώπους να επιστρέφουν και να ανοικοδομούν ό,τι και να γίνει.

Η πηγή της ταυτότητας διαλύεται

Αυτό το είδος ταυτότητας έχει βαθιές ρίζες. Πολύ πριν από τα εργοστάσια ή τις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι άνθρωποι ρίζωναν στον τόπο που ζούσαν και στις κοινότητες που έχτιζαν εκεί. Ο τόπος, η συγγένεια και ένας κοινός τρόπος ζωής ήταν τα βασικά υλικά της ανθρώπινης ταυτότητας. Ο Μαρξ περιέγραψε πώς ο βιομηχανικός καπιταλισμός αποξένωσε τους εργάτες από την εργασία τους, τον έναν από τον άλλον, από την αίσθηση της δράσης τους. Υπάρχει όμως μια βαθύτερη μορφή αποξένωσης, μια με πολύ μεγαλύτερη ιστορία, και αυτή έχει να κάνει με την ταυτότητα που αντλεί ο άνθρωπος από τον τόπο, από το σπίτι, από την κοινότητα. Αυτή η πηγή ταυτότητας τώρα διαλύεται.

Όσο πιο κινητικοί γίνονται οι άνθρωποι, κινούνται πέρα ​​από τα σύνορα και μεταξύ πόλεων, τόσο περισσότερο διψούν για την ταυτότητα που κάποτε προερχόταν από το να είναι ριζωμένοι στον τόπο τους. Αυτό το απλό ρήγμα βρίσκεται πίσω από μεγάλο μέρος της σημερινής κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής, τροφοδοτώντας τον θυμό που πυροδοτεί τα λαϊκιστικά κινήματα και τον φυλετισμό που διχάζει τις κοινωνίες. Οδηγεί επίσης την αναζήτηση του ανήκειν που ξεχειλίζει στην τοπική πολιτική, τις διαδικτυακές κοινότητες και τους εικονικούς κόσμους. Και δείχνει να βρίσκεται σε αναζήτηση γειτονιών και κοινοτήτων που μπορούν ακόμα να προσφέρουν μια αίσθηση σπιτιού. κάτι που η πανδημία κατέστησε αλάνθαστα σαφές.

Η αρθρογράφος των Financial Times, Janan Ganesh, υποστήριξε πρόσφατα ότι το Ντουμπάι θα επιβιώσει από την τρέχουσα αναταραχή ακριβώς επειδή, ακόμη και αν υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια, «το κομμάτι που ο κόσμος τείνει να βλέπει μπορεί να είναι το πιο κοντινό πράγμα στη γη σε μια κενή πλάκα». Ένα τέτοιο μέρος δεν έχει απαιτήσεις από την ταυτότητά ή την αφοσίωσή, αντανακλώντας την ιδέα του πολεοδόμου James Howard Kunstler για τη γεωγραφία του πουθενά. Κι όμως αυτό θα μπορούσε να είναι το μοιραίο ελάττωμά του, η ίδια η ποιότητα που το καθιστά χρήσιμο είναι που το καθιστά τελικά αναλώσιμο.

Το Ντουμπάι, φτιαγμένο από την έρημο, εξαρτώμενο από τη δική του φήμη για εύκολη διαβίωση, είναι πιθανώς πολύ μεγάλο για να αποτύχει. Ωστόσο, οι ηγέτες των ΗΑΕ φαίνεται να έχουν αναγνωρίσει την απειλή για αυτό το προσεκτικό branding. Έχουν μάλιστα απαιτήσει από τους κατοίκους να μην κυκλοφορούν φωτογραφίες ή βίντεο από τις επιθέσεις, εξηγώντας ότι δεν θέλουν να αποκαλύψουν τις τοποθεσίες ευαίσθητων τοποθεσιών που είχαν στοχοποιηθεί. Η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι όσοι δεν ακολουθούν τους κανόνες, θα μπορούσαν να είναι αντιμέτωποι με σύλληψη.

Ο πόλεμος αποτελεί υπενθύμιση ότι καμία πόλη, όσο δυναμική και λαμπερή κι αν είναι, δεν μπορεί να εξαγοράσει την έξοδό της από τις δυνάμεις της ιστορίας και της γεωγραφίας. Οποιαδήποτε σοβαρή αναστάτωση, ένας τυφώνας, μια πυρκαγιά, μια πανδημία, μια τρομοκρατική επίθεση, μια λαϊκή εξέγερση, μια ξαφνική αλλαγή στη φορολογική νομοθεσία, μπορεί να στείλει τους κινητούς και τους ανεξάρτητους σε αναζήτηση ενός νέου ασφαλούς καταφυγίου. Αυτή είναι η καθοριστική αντίφαση αυτού του νέου είδους εφήμερης μητρόπολης. Για πολλούς, δεν είναι ένα πραγματικό σπίτι. Έτσι, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί να μείνουν εκεί;

Με πληροφορίες των NYTimes






