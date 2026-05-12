Οι συλληφθέντες για τη ληστεία οδηγήθηκαν το απόγευμα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας που άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και άλλα πέντε πλημμελήματα.

Με ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή οι οκτώ συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας στο υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν:

- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

- διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατ' επαγγελμα και κατ' εξακολούθηση (κακούργημα)

- ληστεία από κοινού και κατά συρροή (κακούργημα)

- διακεκριμένη περίπτωση παρανομης κατοχής πυροβόλων όπλων (κακούργημα)

- διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφεκια, χειροβομβίδες κλπ) (κακούργημα)

- παράνομη οπλοφορία

- παράνομη κατοχή όπλων

- προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση

- βία κατά υπαλλήλων

- παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας

Στο πλευρό τους βρέθηκε ομάδα νεαρών που τους περίμενε από νωρίς το απόγευμα στα δικαστήρια, φωνάζοντας συνθήματα συμπαράστασης. Όλοι οι κατηγορούμενοι ζήτησαν από τον ανακριτή προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους.