Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης φέρεται να εντοπίστηκε η λεία των περίπου 200.000 ευρώ, αλλά και βαρύς οπλισμός.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της ένοπλης ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, με λεία που εκτιμάται περίπου στις 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας σε Αλεποχώρι και Αθήνα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ το βράδυ της Δευτέρας

Νωρίτερα είχε εντοπιστεί σε ερημικό σημείο στον δρόμο προς Ζεμενό Βοιωτίας το όχημα διαφυγής των δραστών. Όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από τον Πειραιά την ίδια ημέρα, με τον ιδιοκτήτη να ενημερώνεται από τους αστυνομικούς.

Οι συλλήψεις και ο βαρύς οπλισμός

Στα πλαίσια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που στήθηκε, οι αρχές εντόπισαν πρώτα το όχημα των ληστών, ένω έπειτα έδρασαν στοχευμένα, πιθανότατα έχοντας στην κατοχή τους συγκεκριμένες ενδείξεις για τα πρόσωπα και για το πού επρόκειτο να κατευθυνθούν.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αστυνομικοί έστησαν ενέδρα και τους εντόπισαν κοντά στο Αλεποχώρι, ενώ αμέσως μετά ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες

Και οι οκτώ μεταφέρθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΕΛ.ΑΣ.

Οι πέντε συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και ειδικότερα τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, ενώ στο αυτοκίνητο βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα.

Σημειώνεται πως οι συλληφθέντες εξετάζονται για πιθανή συμμετοχή τόσο στη συγκεκριμένη όσο και σε άλλες ένοπλες ληστείες. Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνουν ομοιότητες με τη ληστεία που σημειώθηκε στις 4 Απριλίου 2025 σε τράπεζα στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες έδρασαν λίγο μετά τον ανεφοδιασμό από χρηματαποστολή και η λεία ήταν παρόμοια.

Πώς έγινε η ληστεία

Οι τέσσερις δράστες έφτασαν το πρωί της Δευτέρας στο υποκατάστημα τράπεζας μεταμφιεσμένοι, φορώντας περούκες, καπέλα, ψεύτικα γένια και μάσκες σιλικόνης, ενώ ήταν βαριά οπλισμένοι και έφεραν ακόμη και χειροβομβίδες.

Δύο από αυτούς εισέβαλαν στην τράπεζα - ο ένας με πιστόλι και ο άλλος με κοντό αυτόματο όπλο, πιθανόν τύπου Uzi - ακινητοποιώντας πελάτες και υπαλλήλους. Έξω από το κατάστημα βρισκόταν συνεργός με μακρύκανο όπλο, ενώ ο τέταρτος παρέμενε στο όχημα διαφυγής.

Οι δράστες οδήγησαν υπάλληλο στο θησαυροφυλάκιο και περίμεναν περίπου μισή ώρα μέχρι να ανοίξει, κρατώντας υπό έλεγχο τέσσερις εργαζόμενους και δύο πελάτες. Στο μεταξύ εισήλθε ακόμη ένας πελάτης, ο οποίος επίσης ακινητοποιήθηκε, ενώ άλλος πολίτης που πλησίασε αντιλήφθηκε τον τσιλιαδόρο και απομακρύνθηκε.

Η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε στις 09:58 από πολίτη που πιθανότατα είδε οπλισμένο δράστη. Το πρώτο περιπολικό από την Αμφίκλεια έφτασε στις 10:17, ενώ οι ληστές είχαν ήδη διαφύγει στις 10:08.

Κατά τη διαφυγή τους έπεσαν από την τσάντα τους δεσμίδες χαρτονομισμάτων, τις οποίες επέστρεψαν για να περισυλλέξουν πριν επιβιβαστούν στο όχημα και εξαφανιστούν.