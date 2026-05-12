Η Optima bank κατέγραψε ισχυρή αύξηση κερδοφορίας στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ενισχύονται κατά 22% και να διαμορφώνονται στα 47,5 εκατ. ευρώ, έναντι 39 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τα υπόλοιπα δανείων διαμορφώθηκαν στα 5,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 38% σε ετήσια βάση, ενώ οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 34%, φτάνοντας τα 6,4 δισ. ευρώ. Το σύνολο ενεργητικού της τράπεζας ανήλθε σε 7,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 37% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 25%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 14,27%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 62 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της σημαντικής ανόδου των δανειακών υπολοίπων. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 56%, φτάνοντας τα 19 εκατ. ευρώ, με ώθηση από την αύξηση των δανειακών εργασιών και των υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής.

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 16% στα 18,7 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω υψηλότερων δαπανών προσωπικού, ενώ ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα διαμορφώθηκε στο 23,2%.

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) να διαμορφώνεται στο 1,31% και τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 0,43%.

Ο πρόεδρος της Optima bank, Γεώργιος Τανισκίδης , δήλωσε : «Τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν τη σταθερή και ισόρροπη ανάπτυξη της Optima bank, με υψηλές επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη και ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Πίσω από αυτά τα αποτελέσματα βρίσκεται η καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων μας, οι οποίοι με επαγγελματισμό και προσήλωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη στηρίζουν σταθερά την αναπτυξιακή μας πορεία. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τη στρατηγική μας, διατηρώντας στο επίκεντρο την ποιότητα, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πελατών και των μετόχων μας».

Ο CEO της Optima bank Δημήτρης Κυπαρίσσης δήλωσε : «Η δυναμική εκκίνηση του 2026 , με καθαρά κέρδη €47,5 εκατ., δημιουργεί ισχυρές βάσεις για τη συνέχεια της χρονιάς και την επίτευξη του στόχου μας για κερδοφορία άνω των €195 εκατ. Στα άμεσα σχέδιά μας για την περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων Tier1 είναι η έκδοση διεθνούς ομολόγου ΑΤ1 μέσα στο 2ο τρίμηνο του 2026 . Η κίνηση αυτή καθώς και η πρόταση εξαγοράς της Euroxx , θα μας δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά την αναπτυξιακή μας πορεία αλλά και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας».