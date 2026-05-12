Οι ερευνητές προειδοποιούν για τις συνέπειες της αναμενόμενης επιστροφής του ισχυρού φυσικού φαινομένου Ελ Νίνιο που αυξάνει τη θερμοκρασία.

Οι πυρκαγιές προαναγγέλλονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο κατά τη φετινή χρονιά στον κόσμο, τροφοδοτούμενες από την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο Ελ Νίνιο, ενώ έχουν ήδη φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ από την αρχή της χρονιάς, προειδοποιούν σήμερα ερευνητές.

«Φέτος η περίοδος των πυρκαγιών στον κόσμο άρχισε πολύ δυνατά με 50% περισσότερες καμένες επιφάνειες από το μέσο όρο γι' αυτή την περίοδο της χρονιάς», υπογράμμισε ο Τίοντορ Κίπινγκ του Imperial College του Λονδίνου στη διάρκεια παρουσίασης στους δημοσιογράφους.

Η επιφάνεια αυτή «είναι κατά 20% μεγαλύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ αφότου άρχισε το 2012 η παγκόσμια επιτήρηση», διευκρίνισε ο ερευνητής, ο οποίος περιμένει μια «ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά».

Η συνολική επιφάνεια που έχει καεί φέτος στον κόσμο από την αρχή της χρονιάς και μέχρι τις 6 Μαΐου έφθανε το 1,63 δισεκατομμύριο στρέμματα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Συστήματος Πληροφόρησης για τις Πυρκαγιές (GWIS), έναντι μέσου όρου 1,1 δισεκατομμυρίου στρεμμάτων για την περίοδο 2012-2025 ως αυτή την ημερομηνία.

Η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στην Αφρική, με επίπεδα ρεκόρ σε πολλές χώρες της δυτικής Αφρικής και του Σαχέλ. Οι πυρκαγιές στη σαβάνα ενισχύθηκαν εκεί από ένα φαινόμενο κατά το οποίο εναλλάσσονται ισχυρές βροχές, που ευνοούν τη βλάστηση, με περιόδους ξηρασίας, που ευνοούν τις πυρκαγιές.

Πρόκειται για μία από τις φάσεις ενός φυσικού κύκλου στον Ειρηνικό Ωκεανό, που αρχίζει συνήθως την άνοιξη και επηρεάζει σταδιακά τους επόμενους μήνες τη θερμοκρασία, τους ανέμους και το κλίμα στον υπόλοιπο πλανήτη.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε, αν και παραμένουν αβεβαιότητες, ότι η επιστροφή του Ελ Νίνιο είναι όλο και πιο πιθανή από το Μάιο ως τον Ιούλιο, ενώ εξασθενεί το αντίθετο φαινόμενο Λα Νίνια. Αυτό αναμένεται να προστεθεί στη διαρκή άνοδο της θερμοκρασίας που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

«Η πιθανότητα να εκδηλωθούν ακραίες και επικίνδυνες πυρκαγιές μπορεί να είναι ενδεχομένως η πιο υψηλή στην πρόσφατη ιστορία, αν αναπτυχθεί ένα ισχυρό Ελ Νίνιο», εκτιμά ο Τίοντορ Κίπινγκ. Το φαινόμενο μπορεί να καταστήσει πιθανότερες «συνθήκες μεγάλης ζέστης και ξηρασίας στην Αυστραλία, στο βορειοδυτικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά και στη ζούγκλα του Αμαζονίου», διευκρινίζει.

Η Φριντερίκε Ότο του Imperial College υπογραμμίζει επίσης ότι η ανάπτυξη φέτος ενός ισχυρού Ελ Νίνιο, σε συνδυασμό με την τάση της κλιματικής αλλαγής, μπορεί να μεταφρασθεί σε «χωρίς προηγούμενο ακραία κλιματικά φαινόμενα».

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ