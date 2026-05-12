Ο διακηρυγμένος στόχος της «πρώτης θέσης έστω και με μια ψήφο» όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές τόσα θα δυσκολεύει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να τον υπερασπιστούν. Για αυτό και χθες, σε μια αποστροφή του λόγου του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπονόησε (ρ/σ Παραπολιτικά) ότι τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές ενδεχομένως και η δεύτερη θέση να θεωρηθεί επιτυχία.

Εκτιμώντας, όμως, ότι στις δεύτερες εκλογές μπορεί οι συσχετισμοί να αλλάξουν προς όφελος του κόμματός του και εις βάρος της κυβέρνησης. Με άλλα λόγια, δημιουργείται η αίσθηση πως σταδιακά η Χαριλάου Τρικούπη θα κατεβάζει με προσεχτικό τρόπο τον πήχη, καθώς η πλειονότητα των στελεχών του παραδέχεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει στο τέλος της ημέρας μάχη ζωής και θανάτου με τον κ. Τσίπρα για το... αργυρό μετάλλιο.

Όπως και να έχει, το τελευταίο διάστημα διαφαίνεται πως η Χαριλάου Τρικούπη έχει μπει σε μια άγονη αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, παρότι ο τελευταίος δεν έχει καν ανακοινώσει το κόμμα του. Με κάθε ευκαιρία, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναφέρονται στο 2015, στις κλειστές τράπεζες και στο δημοψήφισμα. Αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στην περιρέουσα ατμόσφαιρα και στις φήμες πως όταν επισημοποιηθεί η ίδρυση του κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ θα πέσει από το βάθρο της δεύτερης θέσης και θα πάει στην τρίτη. Μάλιστα από την Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι αυτή είναι και η «επιθυμία» του κυβερνητικού επιτελείου.

Λένε ευθέως πως το Μαξίμου θέλει τρίτο το ΠΑΣΟΚ, πρώτον για να το πιέσει να μπει σε κυβέρνηση και δεύτερον, για να έχει τον κ. Τσίπρα ως φόβητρο για ένα τμήμα των πολιτών που έχουν ακόμα στο πίσω μέρος του μυαλού τους έντονα «αντιτσιπρικά ένστικτα». Το ζητούμενο, ωστόσο, για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τι κάνουν ή τι θέλουν οι αντίπαλοί του, αλλά ποιες κινήσεις κάνει το ίδιο για να ενισχύσει τη δυναμική του. Διότι φαίνεται πως η αγωνία για το κόμμα Τσίπρα, ωθεί τον κ. Ανδρουλάκη σε μια ρητορική που κάπως ξενίζει. Για παράδειγμα, οι φράσεις περί μαφίας και συμμορίας προκειμένου να επικρίνει την κυβέρνηση, προκαλούν αμηχανία και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, πολλοί εκ των οποίων δεν κρύβουν τη διαφωνία τους με αυτή την ακραία ένταση, που απωθεί τους ψηφοφόρους του κέντρου.

Σήμερα, πάντως, κοινοβουλευτική ομάδα και Πολιτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσουν από κοινού με αντικείμενο το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Αναμένεται με ενδιαφέρον η εισήγηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και κυρίως αν θα υιοθετηθεί η στρατηγική κατεύθυνση που έχει δώσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος έχει προτρέψει την προοδευτική αντιπολίτευση να μην δώσει θετική ψήφο στην πρώτη βουλή. Ατύπως ο κ. Βενιζέλος φαίνεται να παίζει (και) σε αυτό το θέμα καταλυτικό ρόλο στις επιλογές που θα κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως από τη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης έχει επιλέξει μια τόσο σκληρή κριτική απέναντι στον πρωθυπουργό, είναι δύσκολο να δείξει συναινετική διάθεση στο θέμα του Συντάγματος. Για παράδειγμα, οι συζητήσεις που διέρρευσαν μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές δεν βοήθησαν το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ για ολομέτωπη σύγκρουση με το Μέγαρο Μαξίμου.