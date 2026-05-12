Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν στις αρχές Απριλίου, η Τεχεράνη έστειλε πολυάριθμα αεροσκάφη στην αεροπορική βάση της πακιστανικής Πολεμικής Αεροπορίας Nur Khan.

Την ώρα που το Πακιστάν διεκδικούσε τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, φαίνεται πως επέτρεψε σιωπηρά σε ιρανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να σταθμεύσουν σε αεροδρόμιά του, ενδεχομένως προστατεύοντάς τα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα.

Το Ιράν έστειλε επίσης πολιτικά αεροσκάφη να σταθμεύσουν στο γειτονικό Αφγανιστάν, χωρίς να έχει γίνει σαφές αν μεταξύ αυτών των πτήσεων περιλαμβάνονταν και στρατιωτικά αεροσκάφη, ανέφεραν δύο αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News.

Συνολικά, οι μετακινήσεις αυτές φανέρουν την προσπάθεια της Τεχεράνης να προστατεύσει μέρος των εναπομεινάντων στρατιωτικών και αεροπορικών μέσων της από τη διευρυνόμενη σύγκρουση, την ώρα που αξιωματούχοι εμφανίζονταν δημόσια ως διαμεσολαβητές για την αποκλιμάκωση.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο CBS, δήλωσαν ότι λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν στις αρχές Απριλίου, η Τεχεράνη έστειλε πολυάριθμα αεροσκάφη στην αεροπορική βάση της πακιστανικής Πολεμικής Αεροπορίας Nur Khan, μια στρατηγικά σημαντική στρατιωτική εγκατάσταση που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη Ραβαλπίντι στο Πακιστάν.

Μεταξύ του στρατιωτικού εξοπλισμού βρισκόταν ένα ιρανικό RC-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, παραλλαγή του τακτικού μεταγωγικού αεροσκάφους Lockheed C-130 Hercules.

Ανώτερος αξιωματούχος του Πακιστάν απέρριψε τους ισχυρισμούς που αφορούν τη βάση Nur Khan, λέγοντας στο CBS ότι «η βάση Nur Khan βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και ένας μεγάλος στόλος αεροσκαφών που θα στάθμευε εκεί δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος από το κοινό».

Σύμφωνα με αξιωματούχο της πολιτικής αεροπορίας του Αφγανιστάν, ένα ιρανικό πολιτικό αεροσκάφος της εταιρείας Mahan Air προσγειώθηκε στην Καμπούλ λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου. Αφού έκλεισε ο ιρανικός εναέριος χώρος, το αεροσκάφος παρέμεινε σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Αργότερα, όταν το Πακιστάν ξεκίνησε αεροπορικές επιδρομές στην Καμπούλ τον Μάρτιο, εν μέσω εντάσεων με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν λόγω κατηγοριών ότι οι Αφγανοί Ταλιμπάν παρείχαν ασφαλές καταφύγιο στη τζιχαντιστική οργάνωση Tehrik-e-Taliban Pakistan, οι αρχές πολιτικής αεροπορίας των Ταλιμπάν αποφάσισαν να μετακινήσουν το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Χεράτ, κοντά στα ιρανικά σύνορα, για λόγους ασφαλείας, ώστε να προστατευθεί από πιθανό βομβαρδισμό του αεροδρομίου της Καμπούλ από πακιστανικά μαχητικά.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, αυτό ήταν το μοναδικό ιρανικό αεροσκάφος που είχε απομείνει στο Αφγανιστάν.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, αρνήθηκε την παρουσία ιρανικών αεροπλάνων στο Αφγανιστάν, δηλώνοντας στο CBS: «Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια και το Ιράν δεν χρειάζεται να κάνει κάτι τέτοιο».

Η εξάρτηση του Πακιστάν από την Κίνα για στρατιωτική βοήθεια έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Μελέτη του Stockholm International Peace Research Institute έδειξε ότι η Κίνα προμήθευσε περίπου το 80% των βασικών οπλικών συστημάτων του Πακιστάν μεταξύ 2020 και 2024, ενώ το Ισλαμαμπάντ διατηρεί επίσης στενούς οικονομικούς δεσμούς με το Πεκίνο.

Το Ισλαμαμπάντ επιχείρησε να ισορροπήσει μεταξύ των δύο πλευρών της κρίσης - παρουσιάζοντας τον εαυτό του στην Ουάσιγκτον ως σταθεροποιητικό διαμεσολαβητή, αποφεύγοντας ταυτόχρονα κινήσεις που θα μπορούσαν να αποξενώσουν την Τεχεράνη ή την Κίνα, τον ισχυρότερο διεθνή υποστηρικτή του Ιράν.

Η Κίνα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εμβαθύνει τη στρατιωτική και οικονομική συνεργασία τόσο με το Πακιστάν όσο και με το Ιράν, έχει δημοσίως επαινέσει τον ρόλο του Πακιστάν στη διευκόλυνση έμμεσων επικοινωνιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.