Η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου προκαλεί ανησυχία στις αγορές ενέργειας, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη», εντείνοντας τους φόβους για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου.

Το Μπρεντ ξεπέρασε χθες τα 104 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 3%, ενώ το αμερικανικό αργό πλησίασε τα 100 δολάρια. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου 40% από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε «εξαιρετικά αδύναμη» την κατάσταση της εκεχειρίας, απορρίπτοντας την αντιπρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό της κρίσης. «Η εκεχειρία βρίσκεται σε μαζική υποστήριξη ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι πιθανότητες επιβίωσής της είναι πλέον ελάχιστες.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η σύγκρουση με το Ιράν «δεν έχει τελειώσει», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων. Σε συνέντευξή του στο CBS υποστήριξε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις, εμπλουτισμένο ουράνιο και βαλλιστικά προγράμματα που πρέπει να εξουδετερωθούν, τονίζοντας ότι «υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει».

Αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να κινηθούν ακόμη υψηλότερα εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επαναλειτουργία των θαλάσσιων διαδρόμων στον Στενό του Ορμούζ. Όπως σημειώνουν, η αγορά έχει μέχρι στιγμής απορροφήσει μέρος των πιέσεων χάρη στα υψηλά αποθέματα, στις στρατηγικές απελευθερώσεις πετρελαίου και στη μειωμένη ζήτηση από αναπτυσσόμενες οικονομίες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι οι κίνδυνοι παραμένουν ανοδικοί.

Οι διεθνείς αναταράξεις αποτυπώνονται ήδη και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Σύμφωνα με τους νέους τιμοκαταλόγους των ελληνικών διυλιστηρίων, η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων αυξήθηκε στα 1.546,680 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από 1.541,911 ευρώ στα τέλη Απριλίου, ενώ η βενζίνη 100 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 1.617,789 ευρώ από 1.613,071 ευρώ.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στις 10 Μαΐου στα 2,093 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 2,068 ευρώ στις αρχές του μήνα, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,5 λεπτά ανά λίτρο. Αντίστοιχη άνοδος καταγράφηκε και στην αμόλυβδη 100 οκτανίων, η οποία ανήλθε στα 2,273 ευρώ από 2,248 ευρώ ανά λίτρο.

Αντίθετα, μικρή αποκλιμάκωση παρουσίασε το diesel κίνησης, καθώς η μέση τιμή του υποχώρησε στα 1,859 ευρώ ανά λίτρο από 1,881 ευρώ στις αρχές Μαΐου. Πτωτική πορεία σημείωσε και το υγραέριο κίνησης (Autogas), με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1,230 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,278 ευρώ την 1η Μαΐου.