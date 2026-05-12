Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία την Τρίτη, καθώς οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μείωσαν τις ελπίδες για άμεση αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή θα παραταθεί.

Το Μπρεντ το διεθνές σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, ενισχύθηκε κατά 0,9% φτάνοντας στα 105,12 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 1%, διαμορφούμενο στα 99,05 δολάρια ανά βαρέλι.

Η αγορά αντέδρασε στις δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη», απορρίπτοντας την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε την κατάσταση της εκεχειρίας «απίστευτα αδύναμη», ενώ περιέγραψε τις ιρανικές προτάσεις ως «σκουπίδια».

«Θα έλεγα ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε μαζική υποστήριξη ζωής, σαν ο γιατρός να μπαίνει στο δωμάτιο και να λέει ότι ο ασθενής έχει μόλις 1% πιθανότητες επιβίωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από την έναρξη της στρατιωτικής σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το πετρέλαιο έχει καταγράψει άνοδο άνω του 40%, καθώς οι αγορές φοβούνται σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Σε ανάλυσή της, η Citi προειδοποίησε ότι οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν εξαιρετικά ευμετάβλητες και ενδέχεται να κινηθούν ακόμη υψηλότερα εάν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίσουν να συναντούν εμπόδια.

Αναλυτές δεν αποκλείουν νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης, σημειώνοντας πως ο Τραμπ ενδέχεται να ζητήσει από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να ασκήσει πίεση στο Ιράν ώστε να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους.

Ανησυχία προκαλεί και το ενδεχόμενο παρατεταμένου αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα πετρελαίου παγκοσμίως.

Ο CEO της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, προειδοποίησε ότι ακόμη και αν τα Στενά ανοίξουν άμεσα, η αγορά θα χρειαστεί μήνες για να επανέλθει σε ισορροπία.

«Αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν σήμερα, η αγορά θα χρειαστεί και πάλι μήνες για να εξισορροπηθεί. Αν όμως η επαναλειτουργία καθυστερήσει μερικές ακόμη εβδομάδες, τότε η ομαλοποίηση μπορεί να μετατεθεί έως το 2027», δήλωσε ο Νάσερ κατά την ενημέρωση επενδυτών για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της εταιρείας.