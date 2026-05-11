Μεταξύ άλλων τα ΗΑΕ «χτύπησαν» διυλιστήριο του Ιράν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κάνει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal.

Ανάμεσα σε αυτά τα πλήγματα, τα οποία δεν έχουν παραδεχθεί δημοσίως τα ΗΑΕ, ήταν μια επίθεση σε διυλιστήριο στο νησί Λαβάν του Ιράν, στον Περσικό Κόλπο, ανέφεραν άτομα που έχουν γνώση του ζητήματος. Η εν λόγω επίθεση έγινε στις αρχές Απριλίου, περίπου όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την κατάπαυση πυρός και προκάλεσε μεγάλη φωτιά, με συνέπεια να θέσει εκτός λειτουργίας σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητές του, για μήνες.

Το Ιράν τότε είχε ανακοινώσει πως το διυλιστήριο δέχθηκε εχθρική επίθεση και εξαπέλυσε μπαράζ πληγμάτων με πυραύλους και drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κουβέιτ, ως αντίποινα.

Οι ΗΠΑ δεν ενοχλήθηκαν με την επίθεση, καθώς η κατάπαυση πυρός δεν είχε τεθεί ακόμα σε ισχύ και σιωπηλά είχε καλωσορίσει τη συμμετοχή των ΗΑΕ και όποιων άλλων χωρών του Κόλπου θέλουν να εμπλακούν, ανέφερε μία από τις πηγές της WSJ.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αρνήθηκε να κάνει σχόλιο στην εφημερίδα για τα πλήγματα, αλλά παρέπεμψε σε προηγούμενες ανακοινώσεις, στις οποίες υπογράμμισε το δικαίωμα της χώρας να απαντήσει, μεταξύ άλλων και στρατιωτικά, σε εχθρικές ενέργειες.

Ο στρατός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι καλά εξοπλισμένος, με δυτικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη και δίκτυα παρακολούθησης. Και οι επιθέσεις δείχνουν ότι η χώρα είναι τώρα περισσότερο πρόθυμη να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να προστατεύσει την οικονομική ισχύ της και την αυξανόμενη επιρροή της στη Μέση Ανατολή, επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, τα ΗΑΕ αποτέλεσαν σε μεγάλο βαθμό στόχο των αντιποίνων του Ιράν, που εξαπέλυσε εναντίον της χώρας πάνω από 2.800 πυραύλους και drones τα περισσότερα από κάθε άλλη χώρα που δέχθηκε επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Αυτό έπληξε την εναέρια κυκλοφορία, τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων των ΗΑΕ.

Από τα μέσα Μαρτίου γίνονται εικασίες για εμπλοκή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον πόλεμο, έπειτα από βιντεοσκόπηση ενός μαχητικού αεροσκάφους πάνω από το Ιράν, το οποίο δεν φαινόταν να ανήκει στις ΗΠΑ ή το Ισραήλ. Ερευνητές έχουν σχολιάσει φωτογραφίες που φαίνεται να δείχνουν μαχητικά αεροσκάφη Mirage και drones Wing Loong πάνω από το Ιράν. Τα ΗΑΕ διαθέτουν και τα δύο.