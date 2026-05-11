Τα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας στο Ιράν απεικόνισαν μια Ισλαμική Δημοκρατία που προετοιμάζεται για την πιθανή επανάληψη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Μια μέρα αφότου το Ιράν υπέβαλε την αντιπρόταση που απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι τίτλοι στις εφημερίδες της χώρας επικεντρώθηκαν στην στρατιωτική ετοιμότητα, στις προειδοποιήσεις ότι η Ουάσινγκτον θα πληρώσει βαρύ τίμημα εάν οι μάχες συνεχιστούν και στην επιμονή ότι το Ιράν δεν θα συνθηκολογήσει υπό πίεση.

Η Kayhan, μια από τις πιο ισχυρές συντηρητικές εφημερίδες του Ιράν, που θεωρείται ευρέως ότι συνδέεται με τον δολοφονημένο Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κυκλοφόρησε με τον τίτλο: «Οι πύραυλοι και τα drones του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στοχεύουν σε εχθρικά πλοία και βάσεις».

Η Resalat, μια συντηρητική ισλαμιστική εφημερίδα, που πρόσκειται στον Χαμενεΐ ανέφερε πως «Η πολεμική μηχανή της Αμερικής δεν μπορεί να αντέξει το ισχυρό κύμα επιθετικής άμυνας του Ιράν στον Περσικό Κόλπο». Παράλληλα είχε και μία στήλη με θέμα «αντίποινα για τη Βηρυτό», αναφερόμενη στη συμμαχία με την υποστηριζόμενη από το Ιράν, Χεζμπολάχ.

Ωστόσο και η επίσημη κυβερνητική εφημερίδα «Ιράν» τόνισε πως «η διαπραγμάτευση δεν είναι παράδοση» και ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο της Ουάσιγκτον» αφότου η Τεχεράνη έστειλε την απάντησή της στις ΗΠΑ μέσω Πακιστανών μεσαζόντων.

Η εφημερίδα «Hamshahri Tehran», η οποία έχει συντηρητικές τάσεις, είχε κύριο τίτλο στην «εμπόλεμη ζώνη του Ιράν», παρουσιάζοντας υπότιτλους για «σκάφη ταχείας επίθεσης», «ναυτικές νάρκες» και «υπόγειες πόλεις με πυραύλους».

Επίσης, η Jam-e Jam, που συνδέεται με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB, ανέφερε στο κύριο άρθρο της «Οι οδηγίες του διοικητή», σημειώνοντας ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ ανακοίνωσε νέες αποφάσεις και μέτρα για μια ισχυρή αντιπαράθεση με τους εχθρούς, «Οι ένοπλες δυνάμεις περιμένουν την εντολή να πυροβολήσουν», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες του CNN