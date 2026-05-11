Χωρίς νομικές πλημμέλειες, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, η νέα σύμβαση του Υπουργείου Μεταφορών για την άμεση προμήθεια μεταλλικών πινακίδων

Ξεμπλοκάρει σταδιακά η έκδοση νέων πινακίδων κυκλοφορίας μετά τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην παραγωγή τους, λόγω έλλειψης τσίγκου, με τους ιδιοκτήτες των ΙΧ να μην μπορούν να παραλάβουν καν τα αυτοκίνητά τους από τις αντιπροσωπείες.

Οι σοβαρότερες ελλείψεις στις μεταλλικές πινακίδες κυκλοφορίας εντοπίστηκαν στη Λάρισα, όπου μόλις δύο οχήματα ταξινομήθηκαν τον Απρίλιο. Μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία τονίζει πως ήδη το Υπουργείο Μεταφορών προχωρά σε νέα σύμβαση προμήθειας πινακίδων, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών, στην οποία δεν διαπιστώνονται νομικές πλημμέλειες που να κωλύουν την υπογραφή της.

Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει «σε απάντηση δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με την έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, με αναφορά στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: Στο πλαίσιο προσυμβατικού ελέγχου που διενήργησε το αρμόδιο ΣΤ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί τμημάτων του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την προμήθεια μεταλλικών κρατικών πινακίδων, διαπιστώθηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες.

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, σύμφωνα με την Πράξη 358/2025 του ως άνω Κλιμακίου αλλά και την μεταγενέστερη απόφαση 250/2026 του Εβδόμου Τμήματος.

Για την άμεση κάλυψη των αναγκών, το Υπουργείο προσέφυγε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας:

· 120.000 ζευγών κρατικών μεταλλικών πινακίδων επιβατηγών οχημάτων (Ι.Χ.), εκ των οποίων 36.000 ζεύγη παραδοτέα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και 84.000 ζεύγη εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών, και

· 60.000 τεμαχίων κρατικών μεταλλικών πινακίδων μοτοσυκλετών, εκ των οποίων 30.000 τεμάχια παραδοτέα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και 30.000 εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών.

Με την Πράξη ΑΑ_Ρ_2026_672/07.04.2026 του αρμόδιου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που να κωλύουν την υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.»