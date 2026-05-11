Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει άμεσα στις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης, υπογραμμίζοντας πως η περιουσιακή και οικονομική του κατάσταση είναι «γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών».

Σε συμπλήρωση του Πόθεν Έσχες του προχωρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς, όπως γνωστοποιεί σε επιστολή του, λόγω αμέλειας του λογιστή του δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρει σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Αθανάσιο Μπούρα, κατά τη διαδικασία υποβολής της δήλωσής του διαπιστώθηκε ότι δεν συμπεριλήφθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδίδει την παράλειψη σε «προφανή αμέλεια του λογιστή του», σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί δηλώνονται ανελλιπώς εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτόματα από τα τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, γεγονός που –όπως αναφέρει– οδήγησε στην παράλειψη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωστοποιεί ότι θα προχωρήσει άμεσα στις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης, υπογραμμίζοντας πως η περιουσιακή και οικονομική του κατάσταση είναι «γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών».

Ολόκληρη η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Πόθεν Έσχες

Αθήνα, 11 Μαΐου 2026

Προς

Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων

Περιουσιακής Κατάστασης

κ. Αθανάσιο Μπούρα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων, με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.

Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών.

Με εκτίμηση,

Πρόεδρος Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Νικόλαος Ανδρουλάκης